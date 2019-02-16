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На Житомирщині вже 30 громад перейшли із УПЦ МП до Православної церкви України

Жителі Житомирщини продовжують проводити збори релігійних громад та переходити із УПЦ Московського патріархату до єдиної Православної церкви України.
 
Так, громада с. Двірець Житомирського району стала 30-ю в області, яка виявила бажання перейти до ПЦУ.
 
За інформацією Житомирської РДА, збори у с. Двірець прихожани церкви провели сьогодні, 16 лютого. Жителі проголосували та більшістю голосів прийняли рішення про приєднання до єдиної української православної церкви. Це вже 3 громада у районі, яка вирішили перейти із УПЦ МП до ПЦУ, нещодавно таке рішення прийняли у с. Сінгури та с. Озерянка.
 
Таким чином за місяць на Житомирщині вже 30 громад вирішили перейти із УПЦ МП до ПЦУ, із них 4 – у Малинському районі, по 3 – у Любарському, Чуднівському та Житомирському районах.
 
 
Громада, яка першою виявила таке бажання – с. Ворсівка Малинського району, - відповідно до розпорядження голови ОДА Ігоря Гундича офіційно приєдналась до Православної Церкви України та перереєструвала статут.
 
Нещодавно голова ОДА Ігор Гундич відвідав громади Хорошівського району, які перейшли до ПЦУ.
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