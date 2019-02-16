На Житомирщині вже 30 громад перейшли із УПЦ МП до Православної церкви України

Жителі Житомирщини продовжують проводити збори релігійних громад та переходити із УПЦ Московського патріархату до єдиної Православної церкви України.
Так, громада с. Двірець Житомирського району стала 30-ю в області, яка виявила бажання перейти до ПЦУ.
За інформацією Житомирської РДА, збори у с. Двірець прихожани церкви провели сьогодні, 16 лютого. Жителі проголосували та більшістю голосів прийняли рішення про приєднання до єдиної української православної церкви. Це вже 3 громада у районі, яка вирішили перейти із УПЦ МП до ПЦУ, нещодавно таке рішення прийняли у с. Сінгури та с. Озерянка.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.