СБУ закликає мешканців та гостей Житомирщини бути пильними

Перед проведенням майбутніх виборів Президента України СБУ закликає мешканців і гостей Житомирської області бути уважними та обережними.

Для недопущення спроб дестабілізації громадського порядку та протидії розвідувально-підривній діяльності з боку ворожих спецслужб просимо громадян інформувати правоохоронців у випадках наявності інформації:

- про підготовку до скоєння терористичних актів, посягання на життя державного чи громадського діяча, а також суб’єктів виборчого процесу;

- про факти посягань на суб’єктів виборчого процесу, виборчі штаби, окружні чи дільничні виборчі комісії;

- про злочини проти виборчих прав і свобод громадянина, передбачені статтями 157-160 Кримінального кодексу України.

У разі надходження такої інформації просимо громадян звертатися за телефоном «гарячої лінії» Управління СБУ в Житомирській області (0412) 47-21-52 або скористатися електронною скринькою usbu_zhr@ssu.gov.ua.





Додаткові телефонні «лінії довіри» діють у таких районних центрах Житомирщини:

Бердичів - тел. (04143) 2-02-59 (для мешканців Бердичівського, Романівського, Андрушівського, Любарського, Чуднівського та Ружинського районів);

Коростень - тел. (04142) 4-10-67, (097) 634-61-59 (для мешканців Коростенського та Лугинського районів);

Коростишів - тел. (04130) 5-06-46 (для мешканців Коростишівського, Брусилівського, Черняхівського та Попільнянського районів);

Малин - тел. (04133) 5-27-78 (для мешканців Малинського, Радомишльського та Хорошівського районів);

Новоград-Волинський - тел. (04141) 5-22-08 (для мешканців Новоград-Волинського, Баранівського, Ємільчинського та Пулинського районів);

Овруч - тел. (04148) 4-36-10 (для жителів Овруцького, Олевського та Народицького районів).





Уся отримана інформація буде ретельно перевірена. Конфіденційність гарантується.









Прес-група УСБ України

в Житомирській області