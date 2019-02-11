Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 12:05 – На Житомирщині громади активно переходять до єдиної церкви: 25 парафій приєднались до ПЦУ 
  • 18:47 – На Житомирщині СБУ затримала торговців вибухівкою 
  • 14:20 – На Житомирщині 21 громада приєднується до Православної церкви України 
  • 11:43 – Представництво ЄС в Україні провело тренінг для громадських організацій області 
  • 15:52 – Ігор Гундич провів зустріч з Послом ЄС в Україні 

На Житомирщині громади активно переходять до єдиної церкви: 25 парафій приєднались до ПЦУ

Жителі громад Житомирщині продовжують активно переходити до єдиної Православної церкви України, а разом із громадами – і настоятелі храмів в області.
 
Так, у м. Баранівці 10 лютого на збори зібралися близько 300 прихожан Свято-Хрестовоздвиженської церкви, які прийняли рішення про перехід із УПЦ Московського патріархату до єдиної ПЦУ. Рішення жителів підтримав і настоятель храму, який також вирішив приєднатись до єдиної української церкви.
 
Упродовж вихідних збори пройшли ще у 2 населених пунктах – с. Озерянка Житомирського району та с. Киянка Новоград-Волинського району. Прихожани місцевих церков проголосували і також прийняли рішення про перехід до ПЦУ.
 
Таким чином на Житомирщині майже за місяць до ПЦУ приєдналися 25 релігійних громад, які провели збори та підписали відповідні протоколи. А релігійна громада с. Ворсівка Малинського району відповідно до розпорядження голови ОДА Ігоря Гундича вже офіційно перейшла до Православної Церкви України та перереєструвала статут.
 
Президент України Петро Порошенко гарантує захист кожній парафії, яка прийме рішення приєднатися до Православної Церкви України.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 200
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» На Житомирщині 21 громада приєднується до Православної церкви України
» Житомирська єпархія УПЦ МП намагалася завадити переходу громади до ПЦУ
» 11-та громада на Житомирщині разом із благочинним протоієреєм перейшла в ПЦУ
» На Житомирщині вже 10 громад провели збори та вирішили перейти до ПЦУ
» На Житомирщині ще дві громади перейшли до Єдиної церкви
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
ВР підтримала Президентський законопроект щодо закріплення у Конституції курсу на ЄС і НАТО
Президент України Петро Порошенко заявив, що братиме участь у президентських виборах країни
Із запровадженням воєнного стану Росія заплатить високу ціну у разі повномасштабної агресії – Президент
В Україні успішно випробували протикорабельну українську крилату ракету. Фото
В Україні розпочав роботу Інститут цифрових трансформацій
Президент про небезпеку популізму: Стиль правління Мадуро приносить результати Мадуро
РФ має чітко розуміти - чим більше агресивних дій, тим більша буде її відповідальність
Литва і Латвія: як отримати дозвіл на проживання
Президент розраховує на підтримку ВМС країн НАТО для безпеки судноплавства в Чорному та Азовському морях
Україна та США відновлюють роботу Комісії Стратегічного партнерства двох країн
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Новий прект OPV від КБ "Асаба дизайн центр"
Україна купує турецькі ударні БПЛА
Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+