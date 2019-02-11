На Житомирщині громади активно переходять до єдиної церкви: 25 парафій приєднались до ПЦУ

Жителі громад Житомирщині продовжують активно переходити до єдиної Православної церкви України, а разом із громадами – і настоятелі храмів в області.
Так, у м. Баранівці 10 лютого на збори зібралися близько 300 прихожан Свято-Хрестовоздвиженської церкви, які прийняли рішення про перехід із УПЦ Московського патріархату до єдиної ПЦУ. Рішення жителів підтримав і настоятель храму, який також вирішив приєднатись до єдиної української церкви.
Упродовж вихідних збори пройшли ще у 2 населених пунктах – с. Озерянка Житомирського району та с. Киянка Новоград-Волинського району. Прихожани місцевих церков проголосували і також прийняли рішення про перехід до ПЦУ.
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