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На Житомирщині СБУ затримала торговців вибухівкою

Співробітники Служби безпеки України у межах комплексу заходів із протидії незаконному обігу зброї та вибухових речовин блокували на Житомирщині канал збуту військових засобів ураження.

Оперативники спецслужби встановили, що четверо мешканців Малина скуповували для перепродажу незаконно вивезену з району проведення Операції об’єднаних сил зброю, боєприпаси, вибухівку та засоби детонації. «Товар» зловмисники збували місцевим представникам «криміналітету».

Правоохоронці затримали організатора угруповання в Малині під час чергової спроби продажу тротилової шашки вагою двісті грамів, засобів детонації та бойових набоїв. Раніше співробітники СБУ задокументували реалізацію фігурантом справи майже чотирьохсот набоїв калібру 7,62 мм. Згодом було затримано трьох його спільників.

У ході санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників правоохоронці виявили дві одиниці незареєстрованої короткоствольної зброї, дванадцять тротилових шашок загальною вагою майже кілограм, п’ять перероблених артилерійських снарядів із підривниками-детонаторами до них, які у зібраному вигляді складають фугасний снаряд, набої різного калібру, а також значну суму готівки.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, можливо причетних до протиправної діяльності.

Операція із викриття зловмисників проводилася спільно зі Слідчим управлінням ГУ Нацполіції під процесуальним керівництвом військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону.

Прес-група УСБ України
в Житомирській області

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