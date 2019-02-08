На Житомирщині 21 громада приєднується до Православної церкви України

На Житомирщині жителі у 21 громаді провели збори та прийняли рішення перейти із УПЦ Московського патріархату до єдиної Православної церкви України.
Такі збори прихожани 5 церков провели нещодавно у Малинському та Коростенському районах.
Про це повідомили у райдержадміністраціях.
За інформацією РДА, у Малинському районі ще 3 релігійні громади у с. Федорівка, с. Гранітне та с. Маклаївка провели збори та виявили бажання перейти із УПЦ МП до нової Православної церкви України. Рішення прихожан підтримав настоятель храмів.
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