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На Житомирщині 21 громада приєднується до Православної церкви України

На Житомирщині жителі у 21 громаді провели збори та прийняли рішення перейти із УПЦ Московського патріархату до єдиної Православної церкви України.
 
Такі збори прихожани 5 церков провели нещодавно у Малинському та Коростенському районах.
 
Про це повідомили у райдержадміністраціях.
 
За інформацією РДА, у Малинському районі ще 3 релігійні громади у с. Федорівка, с. Гранітне та с. Маклаївка провели збори та виявили бажання перейти із УПЦ МП до нової Православної церкви України. Рішення прихожан підтримав настоятель храмів.
 
Першою у Малинському районі та на Житомирщині провела збори громада с. Ворсівка, яка відповідно до розпорядження голови ОДА Ігоря Гундича вже офіційно приєдналась до Православної Церкви України та перереєструвала статут.
 
У Коростенському районі збори провели у с. Бондарівка та Ушиця, під час яких жителі прийняли рішення про перехід до ПЦУ.
 
Під час зборів прихожани проголосували та підписали протоколи.
 
Нагадаємо, що у Хорошівському районі жителі с. Рижани провели збори та разом із благочинним району протоієреєм УПЦ МП вирішили приєднатись до єдиної Православної церкви України.
 
Президент України Петро Порошенко гарантує захист кожній парафії, яка прийме рішення приєднатися до Православної Церкви України.
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