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Представництво ЄС в Україні провело тренінг для громадських організацій області

В рамках інформаційної кампанії «Збудуємо Європу в Україні» Представництво ЄС провело тренінг для громадських організацій області «Управління грантовими проектами ЄС для досвідчених заявників».
 
Провів тренінг експерт ініціативи Представництва ЄС Team Europe Денис Ткачов:
 
«Грантова сфера – це «живий організм», який постійно розвивається: з'являються нові конкурси, нові організації-донори та багато іншого. І на сьогодні кожний з вас повинен розуміти, що 90 % грантових проектів підтримуються саме через конкурс. І саме в конкурсній боротьбі ви здатні продемонструвати рівень підготовки реалізувати проект».
 
Протягом двох годин експерт проводив навчання з теми «Як не отримати грант від донора», побудоване із сесій запитань-відповідей для окреслення ряду перешкод, з якими можна зіштовхнутися під час розробки проекту.  
 
Також однією з частин тренінгу стала історія успіху управління грантовими проектами від ГО «Молодіжна Фундація Європейських Ініціатив», керівниця якої Ірина Яцик розповіла:
 
«Наша історія успіху розпочалася в 2015 році, коли із 120 поданих заявок на отримання фінансової підтримки перемогла лише одна. Це дало поштовх до роздумів стосовно правильності написання заявок, і я почала їздити на навчальні тренінги, семінари для того, щоб познайомитися з цим «механізмом». На сьогодні ми реалізували п'ять проектів з Європейським Союзом і я сміливо можу сказати, що шлях до успіху пролягає саме через помилки».
 
Учасниками тренінгу стали саме ті громадські організації, які займаються утвердженням європейських цінностей, мають досвід співпраці з проектами Євросоюзу та зацікавлені в продовженні такої співпраці, або ж такі, що розглядають можливість розпочати таку діяльність.
 
Відбувся тренінг сьогодні, 7 лютого, на базі Житомирського національного агроекологічного університету.
 
Вже завтра, 8 лютого, о 15:00 год. Представництво ЄС проведе семінар «Участь у європейських торговельних форумах та виставках: можливості для українського бізнесу». Для участі необхідна реєстрація.
 
Нагадаємо, що триває прийом заявок від ІГС на участь в грантовому конкурсі від Житомирської ОДА-2019.
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