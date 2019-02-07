Ігор Гундич провів зустріч з Послом ЄС в Україні

«Посилення співпраці з ЄС, євроінтеграція – у цьому зацікавлена Житомирщина і Україна загалом. Між іншим, ми посилили співпрацю з країнами ЄС і в економічному плані. Інвестори вірять у нашу область. Прямі іноземні інвестиції збільшилися у 3 рази. Кожному інвестору приділяємо увагу, я особисто тримаю це на контролі і підтримую. За два роки роботи це показує результат. Тому просимо також Вас сприяти цьому процесові і презентувати нашу область європейським інвесторам», – сказав Ігор Гундич.
«Ми дуже добре знаємо про розвиток в Україні. Наше завдання в Україні – ділитися досвідом щодо економічного розвитку, розвитку демократичного суспільства, інформувати українців про європейську інтеграцію. Це допоможе Україні не повторювати помилок, які робили інші країни під час свого розвитку. Крім того, ми хочемо посилити інформаційну роботу про Європейський Союз. Так, ми відкриваємо у Житомирі інформаційний центр ЄС, щоб долучати молодь до євроінтеграційних процесів», – зазначив Хюґ Мінґареллі.
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