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На Житомирщині затримали групу осіб під час збуту ними психотропної речовини - амфетаміну

У вівторок, 5 лютого 2019 року, під процесуальним керівництвом прокуратурою Житомирської області, слідчим управлінням ГУНП в області спільно з працівниками Житомирського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України та співробітниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП в області у ході проведення оперативних заходів, затримано трьох осіб безпосередньо під час збуту психотропної речовини – амфетаміну.

Цього ж дня правоохоронцями проведено десять санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів, зокрема, у Житомирі, Житомирському районі.

За результатами обшуку у приміщенні, обладнаному під нарколабораторію, виявлено та вилучено спеціальні прилади (колби, змієвики, ваги), фольга, сірчана, оцтова та азотна кислоти, необхідні для виготовлення амфетаміну, майже 6 кг канабісу.

Також під час обшуку у помешканнях наркоділків виявлено та вилучено гранати, димові та тротилові шашки, зброю і набої? грошові кошти, ймовірно, одержані від протиправної діяльності.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 307 (незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та збут психотропних речовин групою осіб) КК України.

Крім цього, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в області.

Додатково: санкцією зазначеної статті передбачено покарання - позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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