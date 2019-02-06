На Житомирщині в ліс випустили 26 оленів

Мисливський клуб Хантер в угіддях Коростишівського держлісгоспу створено 4 роки тому. І господарювання його впродовж всього цього часу лише підтверджує тезу про те, що справжні поціновувачі мисливства та полювання в першу чергу дбають, щоб звір в угіддях був, а потім уже думають, чи дозволяє його щільність організовувати полювання.
В 2015 році на території, якою користується клуб, побудували вольєру площею понад 50 гектарів. І вже наступного року у вольєрі оселилися 15 оленів благородних, придбаних та привезених з Київської області.
Прибульці добре прижилися на новому місці. А господарі в свою чергу оточили своїх підопічних увагою та турботою, провели медобстеження тощо. Проте, аби тварини повністю адаптувалися, їх ще два роки перетримували у напіввільних умовах.
Відтак минулорічної весни тварин випустили в угіддя у вільну природу. Аби ті не мали проблем з харчуванням, у безпосередній близькості до вольєри єгерська служба побудувала 8 підгодівельних майданчиків.
«Того ж року оленяче сімейство мало вже 11 голів приплоду, - ділиться директор господарства Сергій Бендюг, - а це означає, що тварини почувають себе комфортно.»
Нині вольєра також не пустує, туди відразу ж завезли нову партію оленів, цього разу вже з Херсонщини. З ними добре уживаються ще й 25 голів лані та 37 муфлонів.
«Тварини не конфліктують, - запевняє пан Сергій, - немає причин, адже територія велика і харчів вдосталь».
Варто додати, що господарі дбають не лише про те, щоб утриманці мали їжі вдосталь, а щоб вона була й різноманітна, щоб тварини отримували всі необхідні вітаміни для гарного росту.
На території угідь площею 5 тисяч гектарів облаштовано 28 підгодівельних майданчиків, куди єгері регулярно викладають сіно, зерно, овочі тощо.
Мешканці вольєри двічі на рік проходять повний медичний огляд.
Наталія Горай, прес-служба Житомирського ОУЛМГ
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