У Житомирі СБУ викрила на хабарі працівника суду

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі керівника режимно-секретного підрозділу одного із судів Житомирської області. Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав у місцевого жителя три тисячі гривень. За вказану суму зловмисник обіцяв надати чоловіку ухвали суду із грифом «Таємно» про надання дозволу на проведення стосовно нього негласних розшукових заходів.
Правоохоронці затримали посадовця поблизу робочого місця після одержання всієї суми неправомірної вигоди.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 328 та ч. 3 ст. 368Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Операція із викриття зловмисника проводилась спільно з прокуратурою.
Прес-група УСБ України в Житомирській області
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