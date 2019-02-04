На Поліссі майже весна – дорожники приступили до виконання робіт з аварійної ямковості

На території Житомирської області вже кілька днів утримується майже весняна погода. Температура повітря зі знаком плюс та відсутність опадів дозволяють працівникам дорожньої галузі виконувати роботи з ліквідації аварійної ямковості.
В кінці минулого тижня було відремонтовано холодним асфальтобетоном 34 кілометри шляху міжнародного значення М-06 Київ-Чоп (від 69 по 103 кілометри).
Сьогодні ж, Житомирська та Новоград-Волинська ДЕД ДП «Житомирський облавтодор» розпочали роботу від 103-го по 112-й кілометри та від 152-го по 183-й кілометри автомобільної дороги М-06.
Для інформації: аварійна ліквідація пошкоджень на автошляхах виконується для забезпечення безпеки руху, це вимушений крок для забезпечення проїзду транспортних засобів.
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