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На Житомирщині СБУ блокувала незаконний збут зброї

На Житомирщині СБУ блокувала незаконний збут зброїСпівробітники Служби безпеки України у межах протидії незаконному обігу зброї блокували на Житомирщині реалізацію військових засобів ураження.

Оперативники спецслужби встановили, що двоє раніше судимих мешканців Новограда-Волинського налагодили збут зброї та боєприпасів, що, за попередньою інформацією, вони викрали із однієї з військових частин дислокованих на території області. «Клієнтів» чоловіки підшуковували серед своїх знайомих та представників місцевих кримінальних кіл.

Правоохоронці затримали обох правопорушників поблизу Новограда-Волинського під час чергової спроби продажу двох автоматів із магазинами, пістолета з набоями та глушника, за які вони планували виручити шістдесят п`ять тисяч гривень. У ході спецоперації один із зловмисників намагався чинити збройний опір співробітникам СБУ.

Під час санкціонованих слідчих дій зі схрону, облаштованого у лісосмузі неподалік районного центру, правоохоронці вилучили ще два автомати, три пістолети, глушники та набої різного калібру.

У межах кримінального провадження відкритого за ч. 3 ст. 410 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Операція із викриття зловмисників проводилася співробітниками УСБУ в Житомирській області спільно зі слідчими Теруправління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону.

Прес-група УСБ України
в Житомирській області
На Житомирщині СБУ блокувала незаконний збут зброї
На Житомирщині СБУ блокувала незаконний збут зброї
На Житомирщині СБУ блокувала незаконний збут зброї
На Житомирщині СБУ блокувала незаконний збут зброї
На Житомирщині СБУ блокувала незаконний збут зброї
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