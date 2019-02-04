На Житомирщині СБУ блокувала незаконний збут зброї

Співробітники Служби безпеки України у межах протидії незаконному обігу зброї блокували на Житомирщині реалізацію військових засобів ураження.
Оперативники спецслужби встановили, що двоє раніше судимих мешканців Новограда-Волинського налагодили збут зброї та боєприпасів, що, за попередньою інформацією, вони викрали із однієї з військових частин дислокованих на території області. «Клієнтів» чоловіки підшуковували серед своїх знайомих та представників місцевих кримінальних кіл.
Правоохоронці затримали обох правопорушників поблизу Новограда-Волинського під час чергової спроби продажу двох автоматів із магазинами, пістолета з набоями та глушника, за які вони планували виручити шістдесят п`ять тисяч гривень. У ході спецоперації один із зловмисників намагався чинити збройний опір співробітникам СБУ.
Під час санкціонованих слідчих дій зі схрону, облаштованого у лісосмузі неподалік районного центру, правоохоронці вилучили ще два автомати, три пістолети, глушники та набої різного калібру.
У межах кримінального провадження відкритого за ч. 3 ст. 410 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Операція із викриття зловмисників проводилася співробітниками УСБУ в Житомирській області спільно зі слідчими Теруправління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону.
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