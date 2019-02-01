11-та громада на Житомирщині разом із благочинним протоієреєм перейшла в ПЦУ

11 громад на Житомирщині вже прийняли рішення про перехід з МП до Православної Церкви України.
Сьогодні, 01 лютого, рішення про перехід до ПЦУ під час зборів прийняла громада с. Рижани Хорошівського району на чолі із благочинним району протоієреєм УПЦ МП.
Про це повідомили у Хорошівській РДА.
За інформацією РДА, жителі с. Рижани, прихожани церкви Різдва Пресвятої Богородиці приєднались до ПЦУ разом із благочинним Хорошівського району протоієреєм.
Загалом на Житомирщині вже 11 релігійних громад вирішили приєднатись до єдиної української церкви. А громада, яка першою виявила таке бажання – с. Ворсівка Малинського району – відповідно до розпорядження голови ОДА Ігоря Гундича офіційно приєдналась до Православної церкви України та перереєструвала статут.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко гарантує захист кожній парафії, яка прийме рішення приєднатись до Православної Церкви України. А після того, як Україна отримала Томос про автокефалію новоствореної єдиної Православної церкви, кількість свідомих прихожан до храмів української церкви Житомирщини збільшилась.