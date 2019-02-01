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На Житомирщині вже 10 громад провели збори та вирішили перейти до ПЦУ

На Житомирщині вже 10 громад провели збори та вирішили перейти до ПЦУНа Житомирщині ще 2 релігійні громади вирішили перейти із УПЦ Московського патріархату до єдиної Православної церкви України – с. Городище Чуднівського та с. Прилуки Овруцького районів.

Про це повідомили у Чуднівській та Овруцькій РДА.

За інформацією районних адміністрацій, нещодавно збори громад провели у с. Городище та с. Прилуки. Під час зборів жителі більшістю голосів вирішили змінити канонічну підлеглість та приєднатись до єдиної Православної церкви України. Після цього прихожани церков підписали відповідні протоколи.

Загалом на Житомирщині вже 10 релігійних громад вирішили приєднатись до єдиної української церкви. А громада, яка першою виявила таке бажання – с. Ворсівка Малинського району – відповідно до розпорядження голови ОДА Ігоря Гундича офіційно приєдналась до Православної церкви України та перереєструвала статут.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко гарантує захист кожній парафії, яка прийме рішення приєднатись до Православної Церкви України. А після того, як Україна отримала Томос про автокефалію новоствореної єдиної Православної церкви, кількість свідомих прихожан до храмів української церкви Житомирщини збільшилась.
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