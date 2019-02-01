Реформування Центру екстреної допомоги області у 2019 році – нові автомобілі, додаткові бригади, диспетчерська

У 2019 році розпочнеться реформування та зміцнення матеріально-технічної бази Центру екстреної медичної допомоги Житомирщини. Це необхідно для того, аби жителі оперативно та якісно отримували невідкладну допомогу у разі необхідності.
На цьому акцентував начальник управління охорони здоров’я ОДА Микола Суслик під час інтерв’ю.
«Одне із найважливіших сьогодні питань – реформування та зміцнення матеріально-технічної бази центру екстреної медичної допомоги в області. І автомобілі, і оснащення, і штати потребують оновлення, адже люди повинні отримувати високоякісну невідкладну допомогу. Це буде єдиний центр екстреної допомоги Житомирщини. Наразі працює 105 виїзних бригад в області – 85 фельдшерських, 16 лікарських і 4 спеціалізованих. На 88% бригади укомплектовані лікарями і загалом працює 1398 осіб. Але цього недостатньо для Житомирської області. Потрібні як мінімум ще 17 бригад», – зазначив начальник управління.
За словами Миколи Суслика, цього року з обласного бюджету вже виділено 2,5 млн грн, з державного запланована субвенція у розмірі 12 млн грн на створення єдиної диспетчерської служби.
«Наразі проводяться роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації. І є всі можливості для того, аби служба запрацювала цього року. Це дозволить покращити роботу, скоординувати бригади і відсіяти близько 10 % викликів, які є непрофільними», – підкреслив він.
Начальник управління додав, що цього року планують закупити як мінімум 2 автомобілі швидкої допомоги. Є попередні домовленості про ще 2 автомобілі, які отримає Житомирщина за рахунок благодійної допомоги. А також забезпечення медикаментами та збільшення заробітної плати працівникам Центру екстреної медичної допомоги.