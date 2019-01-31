Голова Житомирської ОДА входить до ТОП-10 найефективніших губернаторів України

Житомирський губернатор Ігор Гундич посідає 7 місце у рейтингу від Міжнародного центру перспективних досліджень.
Експерти проаналізували 3 ключові показники, за якими формували рейтинг – виконання Стратегії розвитку регіонів, виконання обласного бюджету, а також комунікаційна політика та медіа-активність. ТОП-10 голів ОДА: Юлія Світлична (Харківська обл.), Валентин Резніченко (Дніпропетровська обл.), Микола Клочко (Сумська обл.), Костянтин Бриль (Запорізька обл.), Валерій Головко (Полтавська обл.), Сергій Кузьменко (Кіровоградська обл.) Ігор Гундич (Житомирська обл.), Максим Степанов (Одеська обл.), Андрій Гордєєв (Херсонська обл.), Валерій Коровій (Вінницька обл.).
Інтернет-видання «Апостроф» за підтримки експертів МІжнародного центру перспективних досліджень започаткував спецпроект «Губернатор року», в рамках якого склали рейтинг керівників ОДА, проаналізувавши, хто з губернаторів найкраще виконує свої обов'язки за 9 місяців 2018 року.
Результати роботи експертів МІжнародного центру перспективних досліджень опубліковані 31 січня.
«Основу методології складають три базові компоненти: виконання та звітування про реалізацію Стратегії розвитку регіонів; виконання обласного бюджету; комунікаційна політика і медіа-активність. Максимальний бал за кожну складову рейтингу – 10 балів. У разі відсутності на сайті інформації про виконання програми – 0 балів. Середній бал трьох компонентів аналізу є балом, що визначає місце керівника ОДА у рейтингу. До аналізу були взяті голови ОДА, які перебувають на посаді не менше, ніж півроку. Таких губернаторів на сьогоднішній день – 17», - зазначає видання.zhzh.com.ua