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У Житомирській області безробітні допомагатимуть важкохворим пацієнтам хоспісу

У Житомирській області безробітні допомагатимуть важкохворим пацієнтам хоспісу30 січня до Житомирського обласного центру зайнятості звернувся голова обласної організації Товариства Червоного Хреста Олександр БОГДАН аби вирішити проблему нестачі кадрів у Коростенському будинку сестринського догляду (колишня назва – хоспіс св.Єлени).

Він пояснив, що штатних працівників, які б здійснювали догляд за 30-ма невиліковними хворими, вкрай недостатньо. Пам’ятаючи давню співпрацю служби зайнятості з хоспісом, коли до догляду за пацієнтами на умовах громадських робіт залучались місцеві безробітні, він вирішив дізнатись про цьогорічні можливості продовження цієї корисної справи.

Зустріч відбулась за круглим столом за участю директора центру зайнятості Ігоря ІЩЕНКА, начальника відділу організації надання послуг роботодавцям Світлани КАРПОВИЧ і начальника відділу організаційної роботи Олександра КАРПУШЕНКА. Вони запевнили О.Богдана в тому, що починаючи з лютого і до кінця 2019 року щомісяця доглядальниками зможуть працювати 5 безробітних. Про перспективи залучення більшої кількості тимчасових працівників з числа безробітних, як це було в попередні роки, поки важко сказати. Це залежатиме від того, чи будуть виділені впродовж року додаткові кошти на ці цілі у міському бюджеті Коростеня. Адже, відповідно до законодавства про зайнятість населення, громадські роботи соціального спрямування організуються на умовах співфінансування місцевих органів влади та страхового фонду на випадок безробіття.

За інформацією Коростенського міського центру зайнятості, безробітні залучаються до догляду за пацієнтами хоспісу з 2001 року. Так, у 2018 році на умовах громадських робіт у закладі працювали 97 безробітних, у 2017-му – 76. На оплату їхньої праці за два роки лише з коштів страхового фонду було використано майже 360 тис. грн.

До відома, відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», громадські роботи є видом суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади, які організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах. У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт, фінансування організації таких робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Відділ інформаційної роботи обласного центру зайнятості
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