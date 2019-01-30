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На Житомирщині СБУ викрила міжрегіональне наркоугруповання

На Житомирщині СБУ викрила міжрегіональне наркоугрупованняНа Житомирщині співробітники СБ України блокували діяльність міжрегіонального організованого угруповання, яке спеціалізувалося на незаконному збуті наркотиків на території області.

Співробітники спецслужби встановили, що до складу групи входили місцеві мешканці у тому числі раніше судимі за аналогічні злочини.

За інформацією СБУ оптові партії наркотичних речовин зловмисники закуповували у представників кримінальних кіл Київської та Львівської областей. Після розфасовки на роздрібні партії наркоділки реалізовували «товар» на території регіону через розгалужену мережу дилерів. Щомісячний «дохід» від нелегального бізнесу стартував від трьохсот тисяч гривень.

Правоохоронці затримали чотирьох учасників угруповання включно із організатором протиправного «бізнесу» згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на території Житомирщини, Львівщини та в столичному регіоні.

Під час десяти одночасних обшуків за місцями проживання та реєстрації наркоділків правоохоронці вилучили майже тридцять кілограмів наркотичної суміші із вмістом димедрола і метадона, п`ятдесят грамів підготовленого до збуту метадону, обладнання для фасування наркотиків, чорнові записи із даними про постачальників, «клієнтуру» та боржників, банківські картки, незареєстровану вогнепальну і травматичну зброю, боєприпаси, іноземну та вітчизняну валюту в еквіваленті майже сімсот тисяч гривень.

У межах кримінального провадження відкритого за ч. 2 ст. 307 та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Операція із викриття зловмисників проводилося спільно зі Слідчим управлінням та Управлінням протидії наркозлочинності ГУ Нацполіції в Житомирській області та під процесуальним керівництвом прокуратури.

Прес-група УСБ України
в Житомирській області
На Житомирщині СБУ викрила міжрегіональне наркоугруповання
На Житомирщині СБУ викрила міжрегіональне наркоугруповання
На Житомирщині СБУ викрила міжрегіональне наркоугруповання
На Житомирщині СБУ викрила міжрегіональне наркоугруповання
На Житомирщині СБУ викрила міжрегіональне наркоугруповання
На Житомирщині СБУ викрила міжрегіональне наркоугруповання
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