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СБУ затримала на хабарі начальника управління Держеконагляду Житомирщини

СБУ затримала на хабарі начальника управління Держеконагляду ЖитомирщиниСпівробітники СБ України викрили на хабарі начальника управління Державного екологічного нагляду у Житомирській області.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від представника одного із садівничих кооперативів регіону передати йому у постійне користування чотири земельні ділянки мінімальною вартістю сто двадцять тисяч гривень. За це чиновник обіцяв не проводити перевірок та не накладати штраф за фактами несанкціонованих порубок лісу на території кооперативу невстановленими особами.

Правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці після передачі документів про вступ до кооперативу та прав на користування земельними ділянками з можливістю подальшої їх приватизації.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Операція з викриття протиправних дій посадовця проводилась під процесуальним керівництвом військової прокуратури.


Прес-група УСБ України
в Житомирській області
СБУ затримала на хабарі начальника управління Держеконагляду Житомирщини
СБУ затримала на хабарі начальника управління Держеконагляду Житомирщини
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