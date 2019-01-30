У Житомирі правоохоронці викрили потужну групу торговців метадоном

Слідчі Слідчого управління ГУНП Житомирщини спільно з працівниками обласного УСБУ викрили потужне злочинне угрупування, члени якого налагодили канали поставки наркотиків з інших регіонів. 29 січня за місцем проживання фігурантів проведено низку обшуків та затримано 4 підозрюваних.
Санкціоновані обшуки проводились у рамках кримінального провадження, розпочатого за фактами незаконного обігу наркотичних засобів, досудове розслідування в якому здійснюється під процесуальним керівництвом прокуратири Житомирської області.
Відтак 29 січня слідчі Слідчого управління та Управління протидії наркозлочинності ГУНП Житомирщини спільно з працівниками обласного УСБУ провели 9 обшуків у м. Житомирі та районі, а також по одному у містах Львові та Києві. У результаті вилучено 30 кг наркотичної суміші із вмістом димедрола та метадона, 50 гр розфасованого метадону, зіп-пакети для фасування наркотиків, ваги, чорнову бухгалтерію, зброю, 13 тисяч доларів США, 6,5 тисяч євро, значну суму в гривнях та інші свідчення протиправної діяльності.
У рамках досудового розслідування встановлено, що до складу групи входило до десятка осіб віком від 55 до 35 років. Кожен з них виконував чітко визначені та розподілені функції з постачання та розповсюдження особливо небезпечного наркотичного засобу метадону. Серед членів групи є одна жінка. Усі вони раніше уже притягувались до кримінальної відповідальності за подібні злочини.
За підозрою у причетності до вказаної діяльності 29 січня поліцейські затримали 4 осіб, активних учасників угрупування, у тому числі організатора, у межах повноважень ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.
Їм інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Відтак затриманим загрожує позбавлення волі на термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
Проводяться подальші слідчо-розшукові заходи із документування та викриття протиправної діяльності злочинного угрупування.
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