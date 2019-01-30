У Житомирі відбудеться Всеукраїнська космічна лекція!

Ви чекали - ми зробили! 5 лютого розпочинаємо Всеукраїнську космічну лекцію!
Найперша пройде у Житомирі - чудовому музеї з різноманітними космічними експонатами.
Чекаємо на вас, щоб поговорити про вічне та майбутнє України!
Про що ви дізнаєтесь під час лекції:
- Що таке космодром і з чим його їдять. Чому країна повинна мати таку штуку.
- Ракетне паливо забруднює довкілля? Розберемося разом, міф це чи реальність.
- Чи може гуманітарій стати комонавтом?
- Як спілкуватися з прибульцями.
- Чому у Всесвіті є 2 Європи?
І багато багато іншого!
Де? Музей космонавтики імені Корольова (Житомир, вул. Дмитрівська 5) Коли? 5 лютого о 16.00
Вхід вільний за умови попередньої реєстрації.
Обов'язково заповніть форму, тому що кількість слухачів ОБМЕЖЕНА!https://goo.gl/forms/ieQLyGqoVs0eIsZn1
Якщо маєте якісь питання, звертайтеся за номером: 096-405-70-70