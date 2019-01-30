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Моніторинг президентської кампанії на Житомирщині

Моніторинг президентської кампанії на ЖитомирщиніЖитомирський обласний штаб Петра Порошенка проводить масштабні опитування, штаб Юлії Тимошенко втрачає агітаторів, а Юрій Бойко захопив контроль над колишніми структурами Оппоблоку в області.

Про це та інше розповіли житомирські політологи в ході засідання клубу «Експертів Житомирщини» 25 січня.

Регіональний штаб Петра Порошенка проводить масштабне опитування населення Житомирської області силами найманих агітаторів. За словами політолога Володимира Піньковського, в кожному багатоквартирному будинку є людина, що була детально проінструктована як проводити опитування.

Експерти продемонстрували відскановані копії документів, які штаб Порошенка видає агітаторам. Зазначимо, що віддруковані вони російською мовою. За інформацією експертів, за проведення опитування 100 жителів свого будинку/вулиці, агітатор отримує 1000 гривень. Схоже на те, додає Піньковський, що метою цього проекту є не проведення опитування, а створення бази виборців для побудови «сітки».

Політологи зазначають, що забезпеченням кампанії по проведенню цього опитування займаються декілька відомих представників БПП в області - голова обласного штабу БПП «Солідарність» Олександр Рабінович, депутат від Житомира Борислав Розенблат, колишній директор пивзаводу «Радомишль» Анатолій Павленко. За інформацією інсайдерів, Павленко збирається використати побудовану сітку для балотування на виборах в парламент в 2018 році по Малинському округу. Схоже на те, що так само бере участь в створенні сітки і планує використати її для проходження в парламент депутат облради Сергій Диняк. Він, до речі, також ймовірно піде по Малинському округу. Поки невідомо як двоє впливових представників БПП планують вирішувати цей конфлікт.

У Житомирського штабу Юлії Тимошенко січень не вдався. Її штаб зіткнувся з серйозними фінансовими проблемами, що призвело до втрати деяких агітаторів.

«Що стосується роботи штабу кампанії Юлії Тимошенко на Житомирщині, то спираючись на моніторинг подій і заходів, кампанія дещо сповільнила свою ходу. Одна з причин – брак коштів. Деякі агітатори з метою підзаробити банально переходять до інших штабів, в тому числі до Петра Порошенка, бо там краще платять», - розповів Піньковський.

Юрію Бойко, після розколу в партії, вдалось втримати контроль над структурами колишнього Оппоблоку на Житомирщині. Його сторону прийняли впливовий депутат і колишній голова Житомирської ОДА Юрій Павленко і не менш впливовий колишній депутат-регіонал Віталій Журавський. Останній, судячи з усього, визначився вже давно, оскільки довгий час постійно з’являється на телеканалі NewsOne Віктора Медведчука.

P.S. Моніторинг передвиборчої ситуації триває з жовтня 2018 року по жовтень 2019. Експерти будуть оприлюднювати результати моніторингу щомісяця.оніторинг президентської кампанії на Житомирщині

Житомирський обласний штаб Петра Порошенка проводить масштабні опитування, штаб Юлії Тимошенко втрачає агітаторів, а Юрій Бойко захопив контроль над колишніми структурами Оппоблоку в області.

Про це та інше розповіли житомирські політологи в ході засідання клубу «Експертів Житомирщини» 25 січня.

Регіональний штаб Петра Порошенка проводить масштабне опитування населення Житомирської області силами найманих агітаторів. За словами політолога Володимира Піньковського, в кожному багатоквартирному будинку є людина, що була детально проінструктована як проводити опитування.

Експерти продемонстрували відскановані копії документів, які штаб Порошенка видає агітаторам. Зазначимо, що віддруковані вони російською мовою. За інформацією експертів, за проведення опитування 100 жителів свого будинку/вулиці, агітатор отримує 1000 гривень. Схоже на те, додає Піньковський, що метою цього проекту є не проведення опитування, а створення бази виборців для побудови «сітки».

Політологи зазначають, що забезпеченням кампанії по проведенню цього опитування займаються декілька відомих представників БПП в області - голова обласного штабу БПП «Солідарність» Олександр Рабінович, депутат від Житомира Борислав Розенблат, колишній директор пивзаводу «Радомишль» Анатолій Павленко. За інформацією інсайдерів, Павленко збирається використати побудовану сітку для балотування на виборах в парламент в 2018 році по Малинському округу. Схоже на те, що так само бере участь в створенні сітки і планує використати її для проходження в парламент депутат облради Сергій Диняк. Він, до речі, також ймовірно піде по Малинському округу. Поки невідомо як двоє впливових представників БПП планують вирішувати цей конфлікт.

У Житомирського штабу Юлії Тимошенко січень не вдався. Її штаб зіткнувся з серйозними фінансовими проблемами, що призвело до втрати деяких агітаторів.

«Що стосується роботи штабу кампанії Юлії Тимошенко на Житомирщині, то спираючись на моніторинг подій і заходів, кампанія дещо сповільнила свою ходу. Одна з причин – брак коштів. Деякі агітатори з метою підзаробити банально переходять до інших штабів, в тому числі до Петра Порошенка, бо там краще платять», - розповів Піньковський.

Юрію Бойко, після розколу в партії, вдалось втримати контроль над структурами колишнього Оппоблоку на Житомирщині. Його сторону прийняли впливовий депутат і колишній голова Житомирської ОДА Юрій Павленко і не менш впливовий колишній депутат-регіонал Віталій Журавський. Останній, судячи з усього, визначився вже давно, оскільки довгий час постійно з’являється на телеканалі NewsOne Віктора Медведчука.

P.S. Моніторинг передвиборчої ситуації триває з жовтня 2018 року по жовтень 2019. Експерти будуть оприлюднювати результати моніторингу щомісяця.
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