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Житомирські розшуківці знайшли угнаний МАН на Буковині

Житомирські розшуківці знайшли угнаний МАН на БуковиніУ листопаді 2018 до Житомирського відділу поліції звернувся житель обласного центру із заявою про незаконне заволодіння його вантажівкою. Оперативники встановили осіб, причетних до діяння, та місце тимчасового зберігання викраденого автомобіля. 28 січня 2019 у ході обшуку поліцейські вилучили МАН зі стоянки у Чернівецькій області.

Заявник розповів, що залишив свій автомобіль у п’ятницю у другій половині дня на стоянці, а коли прийшов у понеділок уранці, то вантажівки уже не було.

За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Також під час першочергового з’ясування усіх обставин, поліцейські дізнались, що за місяць-півтора до події мав місце факт втрати документів на автомобіль.

- У ході розслідування ми провели низку заходів, як публічного, так і негласного характеру. Проаналізували маршрути руху вантажівки за останні півроку, вивчили записи камер відеоспостереження, як за час використання власникам МАНу цієї стоянки, так і безпосередньо у період незаконного заволодіння, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока. – У результаті цих та інших дій нам вдалось вийти на двох осіб, підозрюваних у причетності до злочину.

Також розшуківці встановили місце тимчасового зберігання автомобіля. За відповідною ухвалою суду в одному з сіл Чернівецької області було проведено санкціонований обшук на автомобільній стоянці, звідки і вилучено вантажівку.

Обидва молодики, підозрювані у причетності до діяння, були доставлені до відділу поліції для дачі свідчень. Один з них є 44-річним жителем Житомирського району і раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів, інший – житель Дніпропетровщини.

Відповідно до законодавства (ч.3 ст. 289 ККУ) за скоєне їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Житомирської області
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