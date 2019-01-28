Міністр у справах ветеранів провела зустріч з учасниками бойових дій та волонтерами Житомирщини

Реабілітація учасників бойових дій, підтримка та профорієнтація, отримання земельних ділянок, пільговий проїзд – такі питання обговорили учасники бойових дій та волонтери Житомирщини з Міністром у справах ветеранів Іриною Фріз.
Зустріч відбулася сьогодні, 28 січня, у Домі ветерана, за участю Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників антитерористичної операції Вадима Свириденка, заступника голови ОДА Ярослава Лагути, керівників та членів ветеранських організацій.
«Метою зустрічі є поспілкуватися з ветеранами, зрозуміти, які питання хвилюють, які проблеми потребують вирішення. Крім того, це можливість ще раз повернутися у Дім ветерана, де затишно і комфортно працювати. Можу сказати, що той блок питань, який ми обговорюємо під час зустрічей ветеранів у різних областях, більш-менш має свої форми – це земля, житло, профорієнтація, пільги, які не виконуються, а також вшанування пам’яті загиблих та патріотичне виховання. Це ті напрямки, про які йдеться майже на всіх зустрічах. А отже Міністерство у справах ветеранів має займатися цими питаннями на програмному рівні», – зазначила Ірина Фріз.
За словами Міністра, в Україні планується створити мережу будинків ветерана, на прикладі Житомирської області, щоб була можливість і соціалізації бійців, і психологічної реабілітації, і комунікації між бійцями та Міністерством.
Під час зустрічі присутні мали можливість озвучити проблеми, з якими стикаються учасники АТО/ООС, обмінятися пропозиціями.
Від ветеранів Житомирщини надійшли ідеї проводити навчання і тренінги для бійців, щоб навчати їх бізнес-навичкам, допомагати розпочати власну справу, а також надавати підтримку бійцям для можливості подорожувати і цим самим отримувати психологічну реабілітацію.
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