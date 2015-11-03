Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 14:09 – Розслідування факту загибелі дівчини в Олевському районі перебуває на контролі прокурора Житомирської області 
  • 13:15 – Слідчі просять відгукнутися свідків та очевидців смертельного ДТП на Житомирщині 
  • 09:50 – Відомості про конфлікт між водієм автобуса і загиблою студенткою на Олевщині не підтверджуються, - поліція 
  • 17:40 – За тиждень житомиряни поклали на депозити у банк 10 тисяч гривень копійками 
  • 14:27 – Рух шляхами державного значення Житомирської області забезпечено 

Розслідування факту загибелі дівчини в Олевському районі перебуває на контролі прокурора Житомирської області

Розслідування факту загибелі дівчини в Олевському районі перебуває на контролі прокурора Житомирської областіПід процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом загибелі жительки Олевського району, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 115, ст. 135 КК України.

Установлено, що жительку Олевського району, яка, сівши вранці у маршрутний автобус на зупинці у с. Рудня-Хочинська, доїхала до зупинки «Перга» та вийшла з автобусу, знайдено мертвою у лісополосі, за попередніми відомостями, від переохолодження.

Для забезпечення ефективного досудового розслідування створено групу, до складу якої увійшли досвідчені прокурори та слідчі поліції.

Наразі вживаються усі передбачені законом заходи для встановлення обставин смерті потерпілої, призначені необхідні експертизи, встановлені та допитані свідки з числа пасажирів, а також водій маршрутного автобусу.

Досудове розслідування проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в Житомирській області.

Стан розслідування перебуває на контролі прокурора Житомирської області.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 0
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» На Житомирщині розпочато розслідування ДТП, що призвела до загибелі 10 осіб
» Відомості про конфлікт між водієм автобуса і загиблою студенткою на Олевщині не підтверджуються, - поліція
» Житомирянину, якого обвинувачують у вбивстві 20-річної дівчини, «світить» від 7 до 15 років позбавлення волі
» На Житомирщині затриманих трьох осіб підозрюють у вимаганні 10 тис доларів США та незаконному позбавленні волі
» Житомирщина: обрано запобіжні заходи усім п’ятьом особам, підозрюваним у жорстокому побитті 17-літньої малинчанки, яка від одержаних травм померла у лікарні
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Із запровадженням воєнного стану Росія заплатить високу ціну у разі повномасштабної агресії – Президент
В Україні успішно випробували протикорабельну українську крилату ракету. Фото
В Україні розпочав роботу Інститут цифрових трансформацій
УПЦ МП розриває євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
РФ має чітко розуміти - чим більше агресивних дій, тим більша буде її відповідальність
Литва і Латвія: як отримати дозвіл на проживання
Президент розраховує на підтримку ВМС країн НАТО для безпеки судноплавства в Чорному та Азовському морях
Україна та США відновлюють роботу Комісії Стратегічного партнерства двох країн
Україна купує турецькі ударні БПЛА
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Новий прект OPV від КБ "Асаба дизайн центр"
Україна купує турецькі ударні БПЛА
Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+