Розслідування факту загибелі дівчини в Олевському районі перебуває на контролі прокурора Житомирської області

Під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом загибелі жительки Олевського району, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 115, ст. 135 КК України.
Установлено, що жительку Олевського району, яка, сівши вранці у маршрутний автобус на зупинці у с. Рудня-Хочинська, доїхала до зупинки «Перга» та вийшла з автобусу, знайдено мертвою у лісополосі, за попередніми відомостями, від переохолодження.
Для забезпечення ефективного досудового розслідування створено групу, до складу якої увійшли досвідчені прокурори та слідчі поліції.
Наразі вживаються усі передбачені законом заходи для встановлення обставин смерті потерпілої, призначені необхідні експертизи, встановлені та допитані свідки з числа пасажирів, а також водій маршрутного автобусу.
Досудове розслідування проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в Житомирській області.
Стан розслідування перебуває на контролі прокурора Житомирської області.
Прес-служба прокуратури Житомирської області