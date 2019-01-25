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Слідчі просять відгукнутися свідків та очевидців смертельного ДТП на Житомирщині

Слідчі просять відгукнутися свідків та очевидців смертельного ДТП на ЖитомирщиніУнаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 3 січня 2019 року на під’їзній дорозі до смт. Хорошева, загинув чоловік. Нині триває досудове розслідування. Поліцейські просять відгукнутися очевидців та свідків події.

ДТП сталася близько 17.30 на 32 км автодороги Пулини-Хорошів, на під’їзній дорозі до районного центру від с. Волянщини, на відстані 900 м від дорожнього знаку «Початок населеного пункту смт Хорошів».

Попередньо встановлено, що водій автомобіля ВАЗ-21063, 50-річний житель смт Хорошева, здійснив наїзд на пішохода, 47-річного місцевого жителя, який рухався йому назустріч. Унаслідок ДТП пішохід загинув на місці події.

Нині триває розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Поліцейські просять відгукнутися свідків та очевидців події, які можуть надати важливі для слідства відомості.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте інформацією про обставини згаданого ДТП, прохання звернутися до Слідчого управління ГУ Національної поліції в області за адресою: м. Житомир, вул. Старий бульвар, 5/37 або за телефоном (0412) 40-74-31 чи на спецлінію 102.

ГУНП в Житомирській області
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