Відомості про конфлікт між водієм автобуса і загиблою студенткою на Олевщині не підтверджуються, - поліція

8 січня вийшла з дому та безвісно зникла жителька с. Рудня-Хочинська Олевського району, 1998 року народження. 10 січня тіло дівчини знайшов у лісовому масиві батько. За попереднім висновком експертів, причиною смерті є переохолодження внутрішніх органів. Усі обставини встановлюються у рамках досудового розслідування.
Кримінальне провадження поліцією було розпочато за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Нині у його рамках призначено судово-медичну експертизу, висновки якої ще не надійшли.
Водночас встановлено, що 8 січня дівчина вийшла з дому та сіла у маршрутний автобус на зупинці у с. Рудня-Хочинська близько 4 ранку. Він прямував через м. Олевськ до м. Житомира. На наступній зупинці «Перга» дівчина вийшла з автобуса, не розрахувавшись за проїзд.
Інформація про можливий конфлікт між нею та водієм не підтверджує жоден із пасажирів того рейсу. За їх словами, дівчина вийшла з салону у момент, коли водій допомагав іншим пасажирам розміщати сумки у багажному відділені автобуса.
Перевірка усіх обставин загибелі дівчини триває.
Відділ комунікації поліції Житомирської області