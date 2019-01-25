Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 14:09 – Розслідування факту загибелі дівчини в Олевському районі перебуває на контролі прокурора Житомирської області 
  • 13:15 – Слідчі просять відгукнутися свідків та очевидців смертельного ДТП на Житомирщині 
  • 09:50 – Відомості про конфлікт між водієм автобуса і загиблою студенткою на Олевщині не підтверджуються, - поліція 
  • 17:40 – За тиждень житомиряни поклали на депозити у банк 10 тисяч гривень копійками 
  • 14:27 – Рух шляхами державного значення Житомирської області забезпечено 

Відомості про конфлікт між водієм автобуса і загиблою студенткою на Олевщині не підтверджуються, - поліція

Відомості про конфлікт між водієм автобуса і загиблою студенткою на Олевщині не підтверджуються, - поліція8 січня вийшла з дому та безвісно зникла жителька с. Рудня-Хочинська Олевського району, 1998 року народження. 10 січня тіло дівчини знайшов у лісовому масиві батько. За попереднім висновком експертів, причиною смерті є переохолодження внутрішніх органів. Усі обставини встановлюються у рамках досудового розслідування.

Кримінальне провадження поліцією було розпочато за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нині у його рамках призначено судово-медичну експертизу, висновки якої ще не надійшли.

Водночас встановлено, що 8 січня дівчина вийшла з дому та сіла у маршрутний автобус на зупинці у с. Рудня-Хочинська близько 4 ранку. Він прямував через м. Олевськ до м. Житомира. На наступній зупинці «Перга» дівчина вийшла з автобуса, не розрахувавшись за проїзд.

Інформація про можливий конфлікт між нею та водієм не підтверджує жоден із пасажирів того рейсу. За їх словами, дівчина вийшла з салону у момент, коли водій допомагав іншим пасажирам розміщати сумки у багажному відділені автобуса.

Перевірка усіх обставин загибелі дівчини триває.

Відділ комунікації поліції Житомирської області
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 118
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» У Бердичеві підозрюваного у вбивстві дружини взято під варту на два місяці
» У Житомирі розпочато кримінальне провадження за фактом отруєння учнів гімназії
» Поліція розслідує умисне вбивство чоловіка на центральній вулиці Житомира
» У Житомирі триває розслідування за фактом смерті 5-місячної дитини
» У Житомирі зникла 15-річна дівчина. Допоможіть знайти!
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Із запровадженням воєнного стану Росія заплатить високу ціну у разі повномасштабної агресії – Президент
В Україні успішно випробували протикорабельну українську крилату ракету. Фото
В Україні розпочав роботу Інститут цифрових трансформацій
УПЦ МП розриває євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
РФ має чітко розуміти - чим більше агресивних дій, тим більша буде її відповідальність
Литва і Латвія: як отримати дозвіл на проживання
Президент розраховує на підтримку ВМС країн НАТО для безпеки судноплавства в Чорному та Азовському морях
Україна та США відновлюють роботу Комісії Стратегічного партнерства двох країн
Україна купує турецькі ударні БПЛА
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Новий прект OPV від КБ "Асаба дизайн центр"
Україна купує турецькі ударні БПЛА
Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+