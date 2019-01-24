За тиждень житомиряни поклали на депозити у банк 10 тисяч гривень копійками

Понад 10 тисяч гривень копійками поклали на депозити у ПриватБанк житомиряни і жителі області протягом одного тижня.
У житомирському відділенні ПриватБанку “Філіал”, що за адресою вул. Київська, 47 (поблизу житомирської ЗОШ №17) працює спеціальний апарат для швидкого перерахунку копійок - лічильник монет.
За його допомогою можна за декілька секунд безкоштовно порахувати й обміняти копійки на паперові гроші у необмеженій кількості або ж відкрити копійками депозит чи поповнити діючий.
“Копійки номіналом 1, 2, 5 чи й навіть 10 не надто охоче приймають у магазинах. Тому у кожного вдома є певна сума копійок, які просто лежать “без справи”. Ми ж приймаємо й обмінюємо на паперові гроші абсолютно всі копійки. І варто відмітити, що значна кількість клієнтів одразу відкривають депозити копійками чи поповнюють діючі вклади. Таким чином, навіть копійки номіналом 1 чи 2 працюють і приносять дохід вкладникам”, - розповів керівник відділення ПриватБанку “Філіал” Анатолій Олещук.
За його словами, якщо порівняти зберігання копійок у фарфоровій свинці-скарбничці і на банківському депозиті, депозит - більш дохідніший інструмент.
Розміри таких вкладів у середньому варіюються до 1000 грн. Та навіть такі суми без жодних поповнень у подальшому за 3-6 місяців принесуть вкладникам до 100 грн доходу. А за умови поповнення депозиту в наступні місяці сума доходу від отриманих відсотків буде в рази більшою.
Нагадаємо, у житомирському відділенні ПриватБанку “Філіал” однією з найбільших сум, яку клієнт разово вносив для обміну на паперові гривні, було 5000 грн копійками. Монети потрібно лише відсортувати відповідно до номіналів.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.