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За тиждень житомиряни поклали на депозити у банк 10 тисяч гривень копійками

За тиждень житомиряни поклали на депозити у банк 10 тисяч гривень копійкамиПонад 10 тисяч гривень копійками поклали на депозити у ПриватБанк житомиряни і жителі області протягом одного тижня.

У житомирському відділенні ПриватБанку “Філіал”, що за адресою вул. Київська, 47 (поблизу житомирської ЗОШ №17) працює спеціальний апарат для швидкого перерахунку копійок - лічильник монет.

За його допомогою можна за декілька секунд безкоштовно порахувати й обміняти копійки на паперові гроші у необмеженій кількості або ж відкрити копійками депозит чи поповнити діючий.

“Копійки номіналом 1, 2, 5 чи й навіть 10 не надто охоче приймають у магазинах. Тому у кожного вдома є певна сума копійок, які просто лежать “без справи”. Ми ж приймаємо й обмінюємо на паперові гроші абсолютно всі копійки. І варто відмітити, що значна кількість клієнтів одразу відкривають депозити копійками чи поповнюють діючі вклади. Таким чином, навіть копійки номіналом 1 чи 2 працюють і приносять дохід вкладникам”, - розповів керівник відділення ПриватБанку “Філіал” Анатолій Олещук.

За його словами, якщо порівняти зберігання копійок у фарфоровій свинці-скарбничці і на банківському депозиті, депозит - більш дохідніший інструмент.

Розміри таких вкладів у середньому варіюються до 1000 грн. Та навіть такі суми без жодних поповнень у подальшому за 3-6 місяців принесуть вкладникам до 100 грн доходу. А за умови поповнення депозиту в наступні місяці сума доходу від отриманих відсотків буде в рази більшою.

Нагадаємо, у житомирському відділенні ПриватБанку “Філіал” однією з найбільших сум, яку клієнт разово вносив для обміну на паперові гривні, було 5000 грн копійками. Монети потрібно лише відсортувати відповідно до номіналів.
За тиждень житомиряни поклали на депозити у банк 10 тисяч гривень копійками
За тиждень житомиряни поклали на депозити у банк 10 тисяч гривень копійками
За тиждень житомиряни поклали на депозити у банк 10 тисяч гривень копійками
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