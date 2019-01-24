Рух шляхами державного значення Житомирської області забезпечено

Станом на 5-ту ранку 24 січня, для розчистки та обробки піщано-соляною сумішшю шляхів загального користування державного значення Житомирщини працювало 20 механізмів та 25 працівників дорожніх організацій, чергувало ще 73 працівника.
Рух шляхами забезпечено, покриття оброблене, ускладнень в русі немає.
На даний час сніг припинився, температура повітря -10 за Цельсієм.
Для інформації: на балансі САД у Житомирській області знаходиться 26 шляхів державного значення, загальною протяжністю 1606 км (міжнародні, національні, регіональні та територіальні).
Прес-служба САД у Житомирській області