Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 14:09 – Розслідування факту загибелі дівчини в Олевському районі перебуває на контролі прокурора Житомирської області 
  • 13:15 – Слідчі просять відгукнутися свідків та очевидців смертельного ДТП на Житомирщині 
  • 09:50 – Відомості про конфлікт між водієм автобуса і загиблою студенткою на Олевщині не підтверджуються, - поліція 
  • 17:40 – За тиждень житомиряни поклали на депозити у банк 10 тисяч гривень копійками 
  • 14:27 – Рух шляхами державного значення Житомирської області забезпечено 

Рух шляхами державного значення Житомирської області забезпечено

Рух шляхами державного значення Житомирської області забезпеченоСтаном на 5-ту ранку 24 січня, для розчистки та обробки піщано-соляною сумішшю шляхів загального користування державного значення Житомирщини працювало 20 механізмів та 25 працівників дорожніх організацій, чергувало ще 73 працівника.

Рух шляхами забезпечено, покриття оброблене, ускладнень в русі немає.

На даний час сніг припинився, температура повітря -10 за Цельсієм.

Для інформації: на балансі САД у Житомирській області знаходиться 26 шляхів державного значення, загальною протяжністю 1606 км (міжнародні, національні, регіональні та територіальні).

Прес-служба САД у Житомирській області

Рух шляхами державного значення Житомирської області забезпечено
Рух шляхами державного значення Житомирської області забезпечено
Рух шляхами державного значення Житомирської області забезпечено
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 43
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Рух шляхами державного значення забезпечено, але мали місце ускладнення
» Минулої ночі на шляхах державного значення області працювало 44 механізми
» На шляхах державного значення в області у свята працювало більше 70-ти механізмів дорожньої техніки
» Про стан проїзду шляхами державного значення Житомирщини
» Минулої доби на шляхах області працювало більше 90 працівників дорожніх організацій
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Із запровадженням воєнного стану Росія заплатить високу ціну у разі повномасштабної агресії – Президент
В Україні успішно випробували протикорабельну українську крилату ракету. Фото
В Україні розпочав роботу Інститут цифрових трансформацій
УПЦ МП розриває євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
РФ має чітко розуміти - чим більше агресивних дій, тим більша буде її відповідальність
Литва і Латвія: як отримати дозвіл на проживання
Президент розраховує на підтримку ВМС країн НАТО для безпеки судноплавства в Чорному та Азовському морях
Україна та США відновлюють роботу Комісії Стратегічного партнерства двох країн
Україна купує турецькі ударні БПЛА
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Новий прект OPV від КБ "Асаба дизайн центр"
Україна купує турецькі ударні БПЛА
Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+