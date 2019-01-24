Майже 440 безробітних Житомирщини стали контрактниками української армії за три роки

Починаючи з 2016 року, обласна служба зайнятості спільно з військкоматами проводить інформаційно-консультаційні та профорієнтаційні заходи з орієнтації безробітних на вступ на військову службу за контрактом.
За їх результатами впродовж трьох років до військкоматів направлено 1452 особи з числа клієнтів служби зайнятості, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, з них 439 осіб були прийняті на службу, у тому числі 338 демобілізованих учасників АТО.
Найбільше безробітних підписали контракт на службу в ЗСУ у 2016 році – 224 особи, майже вдвічі менше у 2017-му – 121 безробітний, а за підсумками 2018 року контрактниками української армії стали 94 колишні безробітні. З-поміж добровольців, які обирали службу за контрактом як підходящу для себе зайнятість, близько 80% складали демобілізовані учасників АТО.
Як свідчить практика попередніх років, на військову службу за контрактом зважується кожен восьмий безробітний, котрий був учасником спеціальних інформаційних заходів у службі зайнятості. Проте, якщо у 2016 році пройшли відбір у військкоматах 40% бажаючих служити за контрактом (224 з 557 безробітних), то за підсумками 2018 року майже вдвічі менше – 21% (94 безробітних підписали контракт із 436-ти направлених, які виявили бажання).
Загалом у 2018 році міськими центрами зайнятості та районними філіями обласного центру зайнятості проведено 270 семінарів з орієнтації на службу в Збройних Силах України за участю 2865 відвідувачів, 32 ярмарки вакансій для 305 безробітних та 25 виїзних акцій за участю 341 жителя області.
Відділ інформаційної роботи обласного центру зайнятості,
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