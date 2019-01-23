Рух шляхами державного значення забезпечено, але мали місце ускладнення

На всій території області продовжує рясно сніжити.
Станом на 11.00, для забезпечення руху на автомобільних шляхах державного значення Житомирщини працювало 72 механізми, 55 з яких піскорозкидачі та 107 працівників підрядних організацій.
На даний час проїзд шляхами державного значення забезпечено, покриття - засніжене.
Тимчасові ускладнення в русі були зафіксовані у Житомирському районі, на 124-му кілометрі шляху М-06 Київ-Чоп. Тут, у зв’язку з ДТП, яка трапилось близько 10--ї години, водій фури 1940 року народження не впорався з керуванням та своїм транспортним засобом заблокував рух. На даний час рух транспорту організовано по лівій стороні шляху, тривають роботи по ліквідації наслідків аварії.
Нагадуємо, що згідно з Єдиними правилами зимового утримання автомобільних доріг, першочергово йде забезпечення руху на шляхах зі значною інтенсивністю руху, тобто: міжнародного значення, далі - національного та регіонального значення, потім – територіального.
Водії, дотримуйтеся безпечної швидкості під час руху та зважайте на погодні умови!
Прес-служба САД у Житомирській області