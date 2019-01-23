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На дорогах міста працює снігоприбиральна техніка

На дорогах міста працює снігоприбиральна технікаУ звязку із погіршеням погодних умов та снігопадом, в ніч на 23 січня, на чергування вийшли працівники КП «Управління автомобільних шляхів». Починаючи, із 2-ї години, нічна бригада у складі 5-ти МАЗ «ГЛОБУС», забезпечила обробку міських доріг 119 тоннами пісчаносоляної суміші. А вже зранку нова зміна, заступивши на чергування, відразу роз'їхалась по маршрутах обробляти вулиці протиожеледними засобами. Про це розповідає директор КП «Управління автомобільних шляхів» Сергій Янушевич.

« Протягом дня до роботи додатково буде залучено, ще два великих автомобіля МАЗ, і починаючи із 13-ї години, коли, на дорогах накопичиться достатній об'єм перемішаної снігової маси, шість автомобілів МАЗ «ГЛОБУС», сформують дві колони і почнуть розчищати автошляхи та посипати дороги пісчаносоляною сумішшю», - зазначає Сергій Янушевич.

Також він поінформував, що зранку тротуари міста прибирають працівники ВЖРЕПів та Управляючих компаній (12 одиниць техніки). КП «Управління автомобільних шляхів» для прибирання задіяло 2 мінінавантажувачі із щітками та відвалом, 4 малих вакумно-підмітальні машини Хако/Шмідт із відвалами та розкидачами бішофіту, 8 мотоблоків. Комунальними службами охоплено центральні райони, а також Крошня, Богунія, Перемоги.

На дорогах міста працює снігоприбиральна техніка
На дорогах міста працює снігоприбиральна техніка
На дорогах міста працює снігоприбиральна техніка
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