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У житомирських комунальних автобусах впровадили ще один вид оплати

У житомирських комунальних автобусах впровадили ще один вид оплатиУ комунальних автобусах Житомира розмістили стикери з QR-кодами, за допомогою яких можна платити за проїзд.

Стикери з QR-кодами знаходяться у салоні біля всіх дверей автобусів, в районі середнього майданчика, а також поблизу водія.

Щоб придбати квиток, потрібно лише відсканувати QR-код через мобільний додаток Приват24, обрати банківську картку й підтвердити оплату. При цьому використовувати можна картку будь-якого банку.

“Аналогічні стикери з QR-кодами вже понад рік слугують додатковим видом безготівкової оплати в тролейбусах і трамваях Житомира. Щомісяця житомиряни і гості міста купують від 2000 до 3 000 QR-квитків. А в січні 2019 року ми розмістили такі стикери і в комунальних автобусах”, - розповів керівник напрямку платежів і переказів Житомирського РУ ПриватБанку Олександр Вербельчук.

Уся процедура оплати триває не більше 15-30 секунд. Банківська комісія за використання QR-коду відсутня, пасажири оплачують тільки вартість квитка.

У разі здійснення перевірки, достатньо пред’явити контролеру куплений електронний квиток (QR-квиток), який зберігається у Приват24.

Загалом у комунальних автобусах Житомира можна розраховуватись за проїзд через сканування QR-коду, банківською карткою або ж купуючи квиток у водія.
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