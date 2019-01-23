У житомирських комунальних автобусах впровадили ще один вид оплати

У комунальних автобусах Житомира розмістили стикери з QR-кодами, за допомогою яких можна платити за проїзд.
Стикери з QR-кодами знаходяться у салоні біля всіх дверей автобусів, в районі середнього майданчика, а також поблизу водія.
Щоб придбати квиток, потрібно лише відсканувати QR-код через мобільний додаток Приват24, обрати банківську картку й підтвердити оплату. При цьому використовувати можна картку будь-якого банку.
“Аналогічні стикери з QR-кодами вже понад рік слугують додатковим видом безготівкової оплати в тролейбусах і трамваях Житомира. Щомісяця житомиряни і гості міста купують від 2000 до 3 000 QR-квитків. А в січні 2019 року ми розмістили такі стикери і в комунальних автобусах”, - розповів керівник напрямку платежів і переказів Житомирського РУ ПриватБанку Олександр Вербельчук.
Уся процедура оплати триває не більше 15-30 секунд. Банківська комісія за використання QR-коду відсутня, пасажири оплачують тільки вартість квитка.
У разі здійснення перевірки, достатньо пред’явити контролеру куплений електронний квиток (QR-квиток), який зберігається у Приват24.
Загалом у комунальних автобусах Житомира можна розраховуватись за проїзд через сканування QR-коду, банківською карткою або ж купуючи квиток у водія.