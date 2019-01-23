На Житомирщині ще дві громади перейшли до Єдиної церкви

Про рішення громад повідомили голови Любарської та Чуднівської райдержадміністрацій.
У Житомирській області ще дві громади прийняли рішення про перехід з УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України.
Про це повідомляє прес-служба Житомирської облдержадміністрації.
«Ще у двох селах Житомирщини прихожани церков провели збори релігійних громад, під час яких вирішили перейти із Української православної церкви Московського патріархату до єдиної Православної церкви України. Це громади у с. Демківці Любарського району та с. Княжин Чуднівського району», - заявили в ОДА.
Зазначається, що про рішення громад повідомили голови Любарської та Чуднівської райдержадміністрацій. За словами керівників РДА, днями відбулись збори жителів у селах Демківці та Княжин, під час яких громади прийняли рішення про зміну канонічної підлеглості та переходу до ПЦУ.
«Загалом упродовж тижня вже шість релігійних громад вирішили приєднатись до Єдиної Української церкви. Серед них громада с. Ворсівка Малинського району, яка першою заявила про перехід із УПЦ МП, вже офіційно приєдналась до Православної церкви України та перереєструвала статут», - повідомили у облдержадміністрації. glavcom.ua