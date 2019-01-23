Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 12:36 – На дорогах міста працює снігоприбиральна техніка 
  • 12:15 – У житомирських комунальних автобусах впровадили ще один вид оплати 
  • 11:33 – На Житомирщині ще дві громади перейшли до Єдиної церкви 
  • 10:32 – Житомирщина приєдналася до відзначення 100-річчя проголошення Акту злуки у Києві. Фото 
  • 15:00 – Ігор Гундич привітав жінок, які отримали звання «Мати-героїня» 

На Житомирщині ще дві громади перейшли до Єдиної церкви

На Житомирщині ще дві громади перейшли до Єдиної церквиПро рішення громад повідомили голови Любарської та Чуднівської райдержадміністрацій.

У Житомирській області ще дві громади прийняли рішення про перехід з УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України.

Про це повідомляє прес-служба Житомирської облдержадміністрації.

«Ще у двох селах Житомирщини прихожани церков провели збори релігійних громад, під час яких вирішили перейти із Української православної церкви Московського патріархату до єдиної Православної церкви України. Це громади у с. Демківці Любарського району та с. Княжин Чуднівського району», - заявили в ОДА.

Зазначається, що про рішення громад повідомили голови Любарської та Чуднівської райдержадміністрацій. За словами керівників РДА, днями відбулись збори жителів у селах Демківці та Княжин, під час яких громади прийняли рішення про зміну канонічної підлеглості та переходу до ПЦУ.

«Загалом упродовж тижня вже шість релігійних громад вирішили приєднатись до Єдиної Української церкви. Серед них громада с. Ворсівка Малинського району, яка першою заявила про перехід із УПЦ МП, вже офіційно приєдналась до Православної церкви України та перереєструвала статут», - повідомили у облдержадміністрації.

glavcom.ua
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 51
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Представники Ради церков Житомирщини очікують позитивних результатів після проведення Собору
» Близько 400 культурних діячів Житомирщини звернулись до Митрополитів УПЦ МП
» Робоча група з децентралізації погодила створення ще 4 громад на Житомирщині
» Профільна комісія погодила зміни до перспективного плану формування територій громад
» Візит Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Із запровадженням воєнного стану Росія заплатить високу ціну у разі повномасштабної агресії – Президент
В Україні успішно випробували протикорабельну українську крилату ракету. Фото
В Україні розпочав роботу Інститут цифрових трансформацій
УПЦ МП розриває євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
РФ має чітко розуміти - чим більше агресивних дій, тим більша буде її відповідальність
Литва і Латвія: як отримати дозвіл на проживання
Президент розраховує на підтримку ВМС країн НАТО для безпеки судноплавства в Чорному та Азовському морях
Україна та США відновлюють роботу Комісії Стратегічного партнерства двох країн
Україна купує турецькі ударні БПЛА
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Новий прект OPV від КБ "Асаба дизайн центр"
Україна купує турецькі ударні БПЛА
Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+