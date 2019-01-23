Житомирщина приєдналася до відзначення 100-річчя проголошення Акту злуки у Києві. Фото

Тисячі українців зібралися сьогодні на Софіївській площі у Києві з нагоди відзначення Дня Соборності та 100-ї річниці проголошення Акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Приєдналися до урочистостей й жителі Житомирщини.
Привітав з Днем Соборності та 100-ю річницею проголошення Акту злуки Президент України Петро Порошенко, наголосивши:
«Для досягнення наших цілей нам потрібно берегти і зміцнювати нашу українську єдність і соборність. А тому всім має бути чітко зрозуміло – Україна є унітарна держава, з однією державною мовою - так записано в українській Конституції. Жодних федерацій і ніяких спеціальних статусів. Єдина незалежна соборна Україна!».
Під час відзначення показали документальну стрічку та історичну реконструкцію про події тих днів.
Нагадаємо, що у 100-річчя Дня Соборності України сотні житомирян долучилися до створення «живого» ланцюга єдності.
Довідково. "Разом з власної волі з 1919 року" - під таким гаслом Україна відзначає столітній ювілей Акта злуки 22 січня.
100 років тому, 22 січня 1919 року, Українська Народна Республіка та Західно-Українська Народна Республіки об’єдналися в одну державу.
Ідея соборності України стала ключовою для наступного покоління учасників українського визвольного руху у XX столітті 1920-1950 років. Українська повстанська армія боролася за створення Української самостійної соборної держави. 21 січня 1990 року, в Україні понад мільйон людей, узявшись за руки, створили безперервний ланцюг від Києва до Львова. Український «Живий ланцюг» став однією з наймасовіших у тогочасній Центрально-Східній Європі акцій боротьби за свободу. Вже за рік Україна відновила свою незалежність.
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