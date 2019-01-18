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Ігор Гундич привітав жінок, які отримали звання «Мати-героїня»

Ігор Гундич привітав жінок, які отримали звання «Мати-героїня»У Житомирі голова ОДА Ігор Гундич привітав жінок, які присвятили своє життя важливій та найбільш клопіткій праці – вихованню дітей.

Привітав керівник області матерів сьогодні, 18 січня.

«Я сам з багатодітної родини і батько двох дітей. Тому знаю, що виростити та виховати одну дитину – це подвиг. Якщо родина поставила на ноги п’ятеро і більше дітей – це вже справжній героїзм! Україна пишається і підтримує такі родини. Адже ви виховуєте майбутнє нашої країни. Низький вам уклін!», – сказав Ігор Гундич.

Керівник області вручив 25-ти жінкам державні відзнаки «Мати-героїня» та подарунки.

«У мене шестеро дітей: чотири хлопчики і дві дівчинки. Дуже тяжко виховувати дітей. Вони часто хворіють, їм потрібна підтримка, кожного треба вислухати, допомогти. Завжди для своїх дітей хочеться всього тільки найкращого, а це клопіткий труд», – ділиться враженнями мати Наталія з Ємільчинського району.

Посвідчення «Мати-героїня», нагрудний знак та подарунки отримали 25 жінок з Житомирської області відповідно до Указу Президента України Петра Порошенка.

«Я маю сім діток – два хлопця та п’ять дівчат. Найстарша донька вже закінчила медичний інститут і працює у Києві, наймолодшому 4 роки. Вже і онуків маю. Важко було виховувати, але старалися, щоб у всіх дітей все було, щоб ніхто не був обділений. Найтяжче – дати освіту дітям, бо це чималі гроші», – розповіла мати Світлана із Коростишівського району.
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