У Житомирі повідомлено про підозру чоловіку, який намагався дати 1000 доларів США підполковнику поліції

Під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом надання місцевим жителем неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за ч. 3 ст. 369 КК України.
У ході досудового розслідування, у середу, 16 січня 2019 року, за процесуального керівництва прокуратури області, працівниками Житомирського управління ДВБ НП України, спільно із відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в області, задокументовано факт передачі 44-річним житомирянином першої частини неправомірної вигоди у розмірі 1000 доларів США одному з керівників Житомирського відділу поліції.
За таку суму підозрюваний у раніше скоєному злочині пропонував підполковнику поліції «вирішити питання» щодо закриття кримінального провадження за фактом спричинення потерпілому тілесних ушкоджень, від яких той помер, а також повернення транспортного засобу.
У четвер, 17 січня 2019 року, за погодженням із прокуратурою області, особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Досудове розслідування проводить СУ ГУНП в області.
Прес-служба прокуратури Житомирської області