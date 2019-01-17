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У Бердичеві судитимуть керівника приватного підприємства, який привласнив 340 тис грн бюджетних коштів

У Бердичеві судитимуть керівника приватного підприємства, який привласнив 340 тис грн бюджетних коштівЗа процесуального керівництва Бердичівської місцевої прокуратури закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом службового підроблення керівником приватного підприємства та заволодінням ним бюджетними коштами у великих розмірах під час ремонту дитячого оздоровчого закладу у Бердичівському районі.

Бердичівською місцевою прокуратурою 15.01.2019 затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.2 ст.366 та ч.4 ст.191 КК України та скеровано до суду.

Органом досудового розслідування установлено, що керівник приватного підприємства, виконуючи ремонт комунального підприємства Бердичівської райради відповідно до укладеного у грудні 2017 року договору про здійснення будівельних робіт на загальну суму 1,3 млн грн в оздоровчому дитячо-юнацькому закладі «Березовий гай», підробив офіційні документи та завищив вартість виконаних аварійно-відновлювальних робіт на понад 340 тис грн.

Як повідомлялося раніше, підрядник порушив вимоги чинного законодавства щодо забезпечення пожежної безпеки, створивши загрозу життю та здоров’ю дітей.

Зокрема, роботи з вогнезахисту дерев’яних елементів покрівлі насправді не виконав, натомість підробив офіційні документи, що такі будівельні роботи виконані.

Злочинні дії підприємця задокументували співробітники Управління захисту економіки в області ДЗЕ Нацполіції України, відомості про скоєння кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань Бердичівською місцевою прокуратурою.

Справу розглядатиме Бердичівський міськрайонний суд, публічне обвинувачення здійснюватимуть прокурори Бердичівської місцевої прокуратури.

Також, з метою відшкодування завданої державі шкоди скоєним злочином, на майно обвинуваченого – дві земельні ділянки, автомобіль та банківські рахунки - накладено арешт.

Довідково: за вчинені злочини підприємцю загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 8 років.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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