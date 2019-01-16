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У Житомирі судитимуть чоловіка, який запропонував слідчому 5 тис грн хабаря

У Житомирі судитимуть чоловіка, який запропонував слідчому 5 тис грн хабаряПід процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом надання місцевим жителем неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Прокуратурою області 14.01.2019 затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 369 КК України та скеровано до суду для розгляду по суті.

Як повідомлялося раніше, 40-річний житомирянин, неодноразово судимий, щоб уникнути кримінальної відповідальності за скоєний черговий злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотичних речовин, запропонував 5 тис грн неправомірної вигоди службовим особам Житомирського відділу поліції ГУНП в області.

Досудове розслідування проводило слідче управління ГУНП в області.

Справу розглядатиме Богунський районний суд м. Житомира, публічне обвинувачення підтримуватиме прокуратура області.

Додатково: санкція зазначеної статті передбачає покарання, зокрема, позбавлення волі на строк від 4 до до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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