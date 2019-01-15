Минулої ночі на шляхах державного значення області працювало 44 механізми

Для попередження зимової слизькості минулої ночі на шляхах загального користування державного значення на замовлення Служби автомобільних доріг у Житомирській області підрядні організації обробляли дорожнє покриття піщано-соляною сумішшю.
Усього для роботи було задіяно 44 механізми, 32 з яких піскорозкидачі.
Зокрема на М-06 Київ-Чоп та М-07 Київ-Ковель-Ягодин працювало по 11 механізмів.
Рух забезпечено, покриття автошляхів оброблене.
Шановні водії, будьте особливо уважні за кермом в умовах нестійкої погоди, коли температура повітря упродовж доби переходить через 0.
Дотримуйтеся дозволеної швидкості, різко не маневруйте та користуйтеся пасками безпеки.
Прес-служба САД у Житомирській області