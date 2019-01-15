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Минулої ночі на шляхах державного значення області працювало 44 механізми

Минулої ночі на шляхах державного значення області працювало 44 механізмиДля попередження зимової слизькості минулої ночі на шляхах загального користування державного значення на замовлення Служби автомобільних доріг у Житомирській області підрядні організації обробляли дорожнє покриття піщано-соляною сумішшю.

Усього для роботи було задіяно 44 механізми, 32 з яких піскорозкидачі.

Зокрема на М-06 Київ-Чоп та М-07 Київ-Ковель-Ягодин працювало по 11 механізмів.

Рух забезпечено, покриття автошляхів оброблене.

Шановні водії, будьте особливо уважні за кермом в умовах нестійкої погоди, коли температура повітря упродовж доби переходить через 0.

Дотримуйтеся дозволеної швидкості, різко не маневруйте та користуйтеся пасками безпеки.

Прес-служба САД у Житомирській області
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