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Житомирянин обміняв 5000 копійок на паперові гроші

Житомирянин обміняв 5000 копійок на паперові грошіЖитомирянин обміняв 5000 копійок на паперові гроші у відділенні ПриватБанку, де працює лічильник монет.

Житомиряни і жителі області можуть обміняти на паперові гроші 20, 100, 500 і навіть тисячі гривень копійками. Про це повідомили у ПриватБанку.

У касі відділення ПриватБанку “Філіал” за адресою м. Житомир, вул. Київська, 47 (поблизу Житомирської ЗОШ №17) працює спеціальний апарат для швидкого перерахунку монет.

Лічильник монет здатен за секунди порахувати такі суми копійок, на перерахунок яких у ручному режимі касиру знадобилося б і декілька годин.

“Звісно, розміняти монети на паперові гроші можна у будь-якому відділенні ПриватБанку. Однак, якщо потрібно обміняти велику суму копійками - понад 100 гривень, то для зручності клієнтів, ми радимо це робити у відділенні, де є спеціальний лічильник копійок. Таким чином клієнт економить свій час, а каса для перерахунку великої кількості монет не припиняє роботу на довгий час і касир швидко повертається до обслуговування інших клієнтів”, - розповіла Ганна Павлюк, керівник напрямку “Касове обслуговування” Житомирського регіонального управління ПриватБанку.

За допомогою лічильника монет можна обмінювати копійки на паперові гроші у необмеженій кількості. Зокрема, у житомирському відділенні ПриватБанку “Філіал” однією з найбільших сум, яку клієнт разово вносив для обміну на паперові гривні, було 5000 грн копійками.

Лічильник немає обмежень і щодо номіналів монет. Приймаються до обміну навіть 1 та 2 копійки. Монети потрібно лише відсортувати відповідно до номіналів.

Крім того, за рахунок монет можна відкрити депозит, повернути кошти за використаний кредитний ліміт по карті "Універсальна" (Універсальна GOLD) чи й просто перевести гроші на банківський рахунок.

Наразі у Житомирській області працює 55 відділень ПриватБанку, у касах яких можна здійснити як валютно-обмінні операції, так і заплатити за комуналку, послуги дитячого садочка або ж перевірити на справжність грошові купюри.

Житомирянин обміняв 5000 копійок на паперові гроші
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