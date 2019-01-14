Поліський Святий Миколай отримав більше 15 тисяч листів від малечі з усієї Житомирщини

Малеча із майже усіх районів Житомирщини, а також із Києва та навіть Праги відвідала Садибу Поліського Святого Миколая, яка працювала протягом місяця у селі Малинівка, що на Малинщині. За час роботи найпівнічнішої Садиби в Україні надійшло більше 15 тисяч листів із бажаннями на 2019 рік.
Офіційне закриття Садиби пройшло у Щедрий вечір – 13 січня. Окрім традиційних поліських щедрівок гості також танцювали під виступ гурту “ЧІП”.
“Починаючи із 19 грудня щодня у Садибі були гості – маленькі мешканці Житомирщини. На дітей тут чекали не просто розваги, а справжнє театралізоване дійство. Вони танцювали, співали, змагались, а ще – слухали настанови від Святого Миколая та знайомились із унікальними поліськими традиціями відзначення зимових свят”, - розповідають організатори.
Улюбленцем дітей, які відвідували Садибу, можна сміливо назвати віслюка Вітуса.
“Вітус з’їв кілька великих ящиків моркви, яблук та буряків. Розважав малечу і допомагав Святому Миколаю. З 19 грудня він навіть погладшав. Тепер житиме у Малинівці та чекатиме наступної зими, щоб знову зустрітись із дітьми”, - зазначають в Садибі.
В Садибі також вчились виготовляти іграшки, розмальовувати імбирні пряники та плести солом’яних павуків. А на Різдво гості з’їли 30 кілограмів смачної куті за поліським рецептом. Також щодня гостей частували малиновим чаєм.
“Ми намагались створити зимове свято для дітей та дорослих, розповісти більше про унікальні традиції, які досі збереглись на Житомирщині. Створити святковий настрій та дати змогу кожному повірити у казку. Після закінчення роботи Садиби ми будемо розбирати пошту Святого Миколая – він читає усі листи, які надійшли у Малинівку. А також – будемо готуватись до наступного Нового року, щоб подарувати жителям області іще більше цікавинок”, - резюмують організатори свята.
Як відомо, Садиба Святого Миколая розпочала роботу в Малинівці 19 грудня і працювала до 13 січня. На гостей чекали янголи, чеський чорт крампус, віслюк Вітус, казкові поліські герої та автентичний Святий Миколай. Організували свято Малинівська сільська рада разом із місцевим агропідприємством “Малинівським”.