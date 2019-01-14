Звірині баранівських лісів допомагають перезимувати єгері держлісгоспу

Багатосніжна зима з міцним морозцем – те, що милує та зачаровує людське око, водночас є справжнім випробуванням для мешканців лісу. І дошкуляє їм в цей період не стільки холод, як голод.
А от звірині, котра мешкає в лісах Баранівського лісомисливського господарства, пережити скруту значно легше – про неї постійно дбає єгерська служба лісгоспу.
«Єгері регулярно викладають в лісові годівниці різноманітні харчі – розповідає головний мисливствознавець підприємства Олександр Рибак. - У спеціально відведених місцях звірі можуть поласувати сіном, кормовими віничками, зерновими снопиками, кукурудзою, зерновідходами тощо. Однак наше завдання - лише підтримати тварин у складний період, але ні в якому разі не приручити їх, підгодівля не повинна замінювати природну харчову базу і перешкоджати природним інстинктам.»
За минулий рік в мисливських угіддях державного підприємства “Баранівське ЛМГ” викладено 82 тонни зернових та зерновідходів, ще 28 тонн - у вольєрі з утримання оленів плямистих. Для лісових мешканців єгері заготовили 21 тонну сіна, 10000 шт. кропив’яних віників та 1000 кг солі, засіяли 28 гектарів харчових полів.
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