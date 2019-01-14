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  • 15:43 – Звірині баранівських лісів допомагають перезимувати єгері держлісгоспу 

Звірині баранівських лісів допомагають перезимувати єгері держлісгоспу

Звірині баранівських лісів допомагають перезимувати єгері держлісгоспу Багатосніжна зима з міцним морозцем – те, що милує та зачаровує людське око, водночас є справжнім випробуванням для мешканців лісу. І дошкуляє їм в цей період не стільки холод, як голод.

А от звірині, котра мешкає в лісах Баранівського лісомисливського господарства, пережити скруту значно легше – про неї постійно дбає єгерська служба лісгоспу.

«Єгері регулярно викладають в лісові годівниці різноманітні харчі – розповідає головний мисливствознавець підприємства Олександр Рибак. - У спеціально відведених місцях звірі можуть поласувати сіном, кормовими віничками, зерновими снопиками, кукурудзою, зерновідходами тощо. Однак наше завдання - лише підтримати тварин у складний період, але ні в якому разі не приручити їх, підгодівля не повинна замінювати природну харчову базу і перешкоджати природним інстинктам.»

За минулий рік в мисливських угіддях державного підприємства “Баранівське ЛМГ” викладено 82 тонни зернових та зерновідходів, ще 28 тонн - у вольєрі з утримання оленів плямистих. Для лісових мешканців єгері заготовили 21 тонну сіна, 10000 шт. кропив’яних віників та 1000 кг солі, засіяли 28 гектарів харчових полів.

Наталія Горай, прес-служба Житомирського ОУЛМГ
Звірині баранівських лісів допомагають перезимувати єгері держлісгоспу
Звірині баранівських лісів допомагають перезимувати єгері держлісгоспу
Звірині баранівських лісів допомагають перезимувати єгері держлісгоспу
Звірині баранівських лісів допомагають перезимувати єгері держлісгоспу
Звірині баранівських лісів допомагають перезимувати єгері держлісгоспу
Звірині баранівських лісів допомагають перезимувати єгері держлісгоспу
Звірині баранівських лісів допомагають перезимувати єгері держлісгоспу
Звірині баранівських лісів допомагають перезимувати єгері держлісгоспу
Звірині баранівських лісів допомагають перезимувати єгері держлісгоспу
Звірині баранівських лісів допомагають перезимувати єгері держлісгоспу
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