На Житомирщині «засвітили» 75 населених пунктів. КАРТА

75 населених пунктів Житомирщини вже мають сучасне освітлення.
Про це повідомляє департамент регіонального розвитку облдержадміністрації.
За ініціативи голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича у 2018 році стартував проект «Засвітимо Житомирщину», завдяки якому планується за 5 років «засвітити» максимум вулиць.
На сьогодні вже 75 населених пунктів мають сучасне освітлення.
Крім того, наразі ще тривають роботи у 37 населених пунктах.
Проекти із влаштування освітлення здійснюють за кошти ДФРР, субвенції на розвиток інфраструктури в ОТГ, обласного та місцевих бюджетів (власні кошти, які ОТГ отримали завдяки передачі фінансових ресурсів на місця у рамках реформи децентралізації).
Ініціатива Ігоря Гундича «Засвітимо Житомирщину» буде продовжуватися і у 2019 році. На це лише в обласному бюджеті вже передбачили 5 млн грн.