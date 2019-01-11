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На Житомирщині «засвітили» 75 населених пунктів. КАРТА

На Житомирщині «засвітили» 75 населених пунктів. КАРТА75 населених пунктів Житомирщини вже мають сучасне освітлення.

Про це повідомляє департамент регіонального розвитку облдержадміністрації.

За ініціативи голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича у 2018 році стартував проект «Засвітимо Житомирщину», завдяки якому планується за 5 років «засвітити» максимум вулиць.

На сьогодні вже 75 населених пунктів мають сучасне освітлення.

Крім того, наразі ще тривають роботи у 37 населених пунктах.

Проекти із влаштування освітлення здійснюють за кошти ДФРР, субвенції на розвиток інфраструктури в ОТГ, обласного та місцевих бюджетів (власні кошти, які ОТГ отримали завдяки передачі фінансових ресурсів на місця у рамках реформи децентралізації).

Ініціатива Ігоря Гундича «Засвітимо Житомирщину» буде продовжуватися і у 2019 році. На це лише в обласному бюджеті вже передбачили 5 млн грн.
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