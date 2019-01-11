Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 15:52 – На Житомирщині «засвітили» 75 населених пунктів. КАРТА 
  • 14:20 – В 2020 році ЗСУ будуть здатні діяти повністю за стандартами НАТО – Президент 
  • 13:53 – Судові справи депутатів Житомирщини: підроблення документів, участь у злочинному угрупованні та кермування напідпитку 
  • 10:57 – У період підготовки до свят жителі Житомирської області витратили 8 млн грн 
  • 16:24 – На Житомирщині прокуратура викрила скупників бурштину 

В 2020 році ЗСУ будуть здатні діяти повністю за стандартами НАТО – Президент

В 2020 році ЗСУ будуть здатні діяти повністю за стандартами НАТО – ПрезидентПрезидент Петро Порошенко під час робочої поїздки на Рівненщину наголосив, що зусилля українського народу та героїзм армії викликають повагу і розуміння світу та дозволяють українській дипломатії зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку України. Мова йде про широкий спектр підтримки, включно з санкціями, допомогою в підготовці фахівців, постачанні зброї, зокрема і протитанкових ракетних комплексів «Джавелін».

«В 2020 році ЗСУ будуть зорганізовані і здатні діяти повністю за стандартами НАТО відповідно до закону про національну безпеку», - зазначив Глава держави під час зустрічі з мешканцями міста Здолбунів та Здолбунівського району на Рівненщині.

Президент впевнений, що шлях України до Євросоюзу та НАТО допоможе забезпечити безпеку українських кордонів і суверенітету. «Наш шлях до миру, але не на умовах капітуляції, яку нам пропонує російська п’ята колона, а на умовах національних інтересів України», - наголосив Глава держави.

Президент зауважив, що членство в ЄС – це шлях до добробуту. «Щоб в цьому переконатися – порівняйте як живуть країни-члени ЄС і народи цих країн та порівняйте як живуть країни і народи колишнього Радянського союзу. Переконаний, що альтернативи в нас немає», - зазначив він. За його словами, євроатлантична інтеграція – це також шлях до зміцнення української державності і гідності українських громадян. «І ми довели, що здатні здобувати перемоги на цьому визначеному українським народом шляху», - наголосив Глава держави.

Президент підкреслив, що українці зупинили російську агресію і зберегли незалежність держави. «Вперше. Бо завжди, коли Росія нападала на Україну, а це постійно трапляється протягом останніх 300 років, Україна не витримувала більше 1,5-2 років. Це вперше ми продемонстрували, що ми здатні захистити наш суверенітет», - наголосив Глава держави.

За його словами, до 2014 року армія надто довго була на периферії державної уваги, режим Януковича до кінця зруйнував її, в армії був розпочатий процес з її розпродажу, розграбування і розшматування. «Але в 2014 році, ми мали можливість в цьому не один раз переконатися, ворог не врахував українського патріотизму і єдності народу. Не врахував волонтерів, добровольців, які голими руками готові були боронити державу. Ми з вами відродили українське військо у небачений в історії термін», - нагадав Петро Порошенко.

«Американські генерали і генерали інших країн-членів НАТО казали, що 4-5 років потрібно для створення однієї бригади і за 4 роки створили ЗСУ. І сьогодні – це сотні тисяч належно підготовлених, гарно озброєних і забезпечених усім необхідним воїнів з речовим, медичним, харчовим, бойовим, житловим і іншим забезпеченням воїнів, які нарешті почали виховуватись на українських традиціях», - наголосив Президент. Він нагадав, що в ЗСУ з’явилися капелани, які не просто несуть слово Боже воїнам. «Багато був на передовій, і можу вам сказати – на фронті атеїстів немає», - розповів Глава держави, зауваживши, що в бліндажах, в наметах, в танках і бойових машинах є іконки і молитви.

Глава держави наголосив, що традиції, на яких виховуються українські воїни, успадковані від козацтва, від героїв Української революції та національно-визвольних рухів, від героїв УПА, які нарешті визнані державою як повноправні учасники визвольної боротьби. «Пишаюсь тим, що нещодавно підписав закон, який надав статус учасника бойових дій ветеранам УПА. Чому це зараз так важливо? Бо нове покоління українців вчиться не лише у воїнів АТО і учасників ООС. Ми у них також вчимося мужності і тому так природно зазвучало в устах молодого покоління давнє і нове бойове привітання «Слава Україні! Героям Слава!», - зазначив Президент, нагадавши, що також гімн ОУН став Маршем ЗСУ. За його словами, українська армія здатна гідно протистояти ворогу і нарощує свою силу – на потреби оборони і безпеки бюджет виділяє суму, що перевищує 5% ВВП. «Ми інвестуємо частину ресурсів у потужності оборонно-промислового комплексу, відновлюємо роботу конструкторських бюро, створюємо нові робочі місця в ОПК. Кожного місяця українське військо отримують десятки і сотні одиниць нової і модернізованої зброї, техніки, в тому числі літаків і ракет», - наголосив Глава держави.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 66
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Порошенко: Настав час сприяти наданню країнами – членами ЄС оборонного озброєння Україні
» Президент України представив нового голову Житомирської облдержадміністрації Ігоря Гундича
» Президент України особисто привітав військових із Днем ВДВ. ФОТО
» Кампанія комплектування армії контрактниками дає позитивні результати
» Президент України ознайомився з умовами, в яких проходять підготовку житомирські військовослужбовці
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Із запровадженням воєнного стану Росія заплатить високу ціну у разі повномасштабної агресії – Президент
В Україні успішно випробували протикорабельну українську крилату ракету. Фото
В Україні розпочав роботу Інститут цифрових трансформацій
УПЦ МП розриває євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
РФ має чітко розуміти - чим більше агресивних дій, тим більша буде її відповідальність
Литва і Латвія: як отримати дозвіл на проживання
Президент розраховує на підтримку ВМС країн НАТО для безпеки судноплавства в Чорному та Азовському морях
Україна та США відновлюють роботу Комісії Стратегічного партнерства двох країн
Україна купує турецькі ударні БПЛА
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Новий прект OPV від КБ "Асаба дизайн центр"
Україна купує турецькі ударні БПЛА
Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+