Судові справи депутатів Житомирщини: підроблення документів, участь у злочинному угрупованні та кермування напідпитку

Бердичівський депутат підробив ліцензію на газифікацію об’єктів. Судові процеси щодо причетності депутата Новоград-Волинської міської ради до організованої злочинності тривають уже близько 10 років. Рух ЧЕСНО проаналізував Єдиний державний реєстр судових рішень.Лайфхак: як підробити документ з допомогою коректора
Депутата Бердичівської міської ради Володимира Осипенка (ВО “Батьківщина”) 2010 року обвинувачували у службовому підробленні. Чиновник на той час був головою правління ВАТ “Верес”, яке надавало послуги з будівництва газопроводів, газифікації будинків, промислових об’єктів, монтажу систем опалення та водопостачання. У березні 2006-го Осипенко вирішив учинити службове підроблення документів з метою отримання змоги провадити будівельну діяльність за відсутності ліцензії.
В одному з копіювальних пунктів Бердичева він виготовив ксерокопію ліцензії, а вже вдома ввечері того самого дня, скориставшись коректором і звичайним олівцем, змінив у ксерокопії строк дії ліцензії, подовживши його ще на 3 роки. Потім знову зробив копію документа. У такий спосіб Осипенко безперешкодно до липня 2008 року здійснював газифікацію низки державних об’єктів на території Житомирщини. Проте, оскільки від моменту скоєння злочину до дня набрання судовим вироком законної чинності минуло три роки, бердичівського депутата звільнили від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строку давності.
Новоград-Волинському депутату закидають причетність до організованої злочинності
Щодо депутата Новоград-Волинської міської ради Олександра Махновецького (“Блок Петра Порошенка “Солідарність”) відкрили кримінальне провадження за підозрою у співучасті в крадіжках. Відповідно до матеріалів справи, він нібито був учасником організованої злочинної групи, яка діяла з вересня 2005-го до середини листопада 2006 року. Награбувала вона чимало: гроші, ювелірні прикраси, техніку, одяг тощо.
Депутат фігурує у кримінальній справі як особа, якій начебто збували поцуплене майно.
Новоград-Волинський посадовець запевняє, що не має жодного стосунку до цього угруповання:
Більшість із цих людей – мешканці Новоград-Волинського, але я їх навіть не знаю і в житті з ними не зустрічався. Там є якийсь свідок, що бачив мене за столом із цими людьми в ресторані. Й отак я попав. Банду закрили, вона дійсно цим займалася. Підходять до мене, що зі мною робити? Мене ніхто не вказує, ніяких процесів немає, на суді немає ніякої доказової бази. Прокуратура не знає, що зі мною робити. І виправдати вони мене не можуть, бо стільки років уже за це суди були, люди вже пішли на пенсію, їх треба викликати”.
У квітні 2016-го майже всім імовірним спільникам Махновецького суд оголосив вирок. А щодо нього самого кримінальне провадження на той час призупинили у зв’язку з його хворобою. Наразі судові засідання в цій справі тривають.
Зараз суддя розглядає питання, щоб подати цю справу на додаткове розслідування. Один раз я був на лікуванні за 8 років, а так я завжди на суд приходив. Прокуратура взяла речові докази, вони всі залишились у райвідділах. А те, що в мене вдома забрали моєї жінки й дочок золоті речі, вони віддали їх потерпілим. Немає речових доказів, їх бачили люди на руках жінок міліціонерів”, – пояснює депутат.
Останнє слухання справи було 8 листопада 2018 року.Хто з депутатів сідав за кермо нетверезим
На депутата Бердичівської міської ради Станіслава Лужанського (Патріотична партія України) у березні 2014 року о 3-й годині ночі в місті Козятин склали протокол про адміністративне правопорушення через керування автомобілем з явними ознаками алкогольного сп’яніння.
Під час судового засідання підсудний надав копію свого паспорта, згідно з яким дата народження та місце проживання не збігаються з даними, зазначеними у протоколі. З цієї причини протокол про притягнення до адміністративної відповідальності повернули на доопрацювання.
Василь Остапчук (“Радикальна партія Олега Ляшка”), депутат Новоград-Волинської міськради, у серпні 2012 року кермував авто напідпитку.
У його крові було виявлено 0,61 проміле алкоголю. Порушник повністю визнав свою провину, і йому присудили 50 годин громадських робіт.
Окрім того, кількох депутатів Житомирської області притягнули до адміністративної відповідальності через несвоєчасне подання декларацій без поважних причин.
Нагадаємо, що Громадський рух ЧЕСНО дослідив, як мажоритарники Житомирщини піаряться на державних субвенціях. Найзаможнішими виявилися депутати від “Батьківщини” та “БПП”. А Петра Рудя виборці можуть відкликати із Житомирської міськради за прогули.
АВТОРКА
Аліна Домбровська Аліна Домбровськажурналістка для ЧЕСНО, ГО ЦентрUA