На Житомирщині прокуратура викрила скупників бурштину

Коростенською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом організації незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення - бурштину на території Овруцького району.
Органами досудового розслідування встановлено, що незаконно видобутий в Овруцькому районі бурштин, з метою реалізації, доставляли до м. Олевськ, де обробляли для подальшого продажу.
У четвер, 10 січня 2019 року, у межах кримінального провадження, під процесуальним керівництвом Коростенської місцевої прокуратури, працівниками Управління захисту економіки в області ДЗЕ Нацполіції України спільно із слідчим управлінням ГУНП в області, проведено санкціонований обшук у приватному домоволодінні, що у м. Олевськ.
Під час обшуку виявлено облаштований у господарських приміщеннях підпільний цех з обробки бурштину, де вилучено 20 кг «сонячного» каміння, а також чорнові записи, ваги, калькулятори та інше обладнання для обробки незаконно видобутої корисної копалини.
Також вирішується питання про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно.
На даний час у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, триває досудове розслідування, яке проводить Овруцьке відділення поліції Коростенського відділу поліції ГУНП в області.
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