Прокуратурою Житомирщини спільно із податківцями виявлено та вилучено тютюнові вироби та майже 3,5 тонни алкоголю

Під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області розслідується кримінальне провадження за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів із недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей та їх незаконного збуту.
У середу, 9 січня 2019 року, прокуратурою області спільно із податковою міліцією області у місті Коростені та Овручі, а також Києві проведено низку санкціонованих обшуків у складських приміщеннях, де зберігалися незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби.
Під час обшуків виявлено та вилучено майже 3,5 тонни спиртовмісної продукції, а також тютюнові вироби без марок акцизного збору.
Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені товари.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей) КК України проводить податкова міліція області.
Прес-служба прокуратури Житомирської області