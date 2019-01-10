На Житомирщині суддю визнано винним у порушенні вимог фінансового контролю

Бердичівською місцевою прокуратурою забезпечено участь у розгляді протоколу про адміністративне правопорушення, складеного Управлінням захисту економіки в області щодо несвоєчасного подання без поважних причин електронної декларації суддею міськрайонного суду.
У середу, 9 січня 2019 року, постанова Андрушівського районного суду, якою суддю визнано винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю) набрала законної сили.
Йдеться про те, що особа, обіймаючи посаду судді Бердичівського міськрайонного суду та будучи, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення, не додержалася вимог ч.1 ст.45 цього Закону.
Зокрема, суддя без поважних причин несвоєчасно подав декларацію особи, яка уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік.
Прес-служба прокуратури Житомирської області