Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 10:52 – Прокуратурою Житомирщини спільно із податківцями виявлено та вилучено тютюнові вироби та майже 3,5 тонни алкоголю 
  • 09:42 – На Житомирщині суддю визнано винним у порушенні вимог фінансового контролю 
  • 18:14 – 14 % створених минулого року в Україні лісів висаджено на Житомирщині 
  • 16:00 – На Житомирщині заступник голови міськради придбав авто марки BMW за півмільйона гривень 
  • 13:30 – У Житомирі поліція затримала нападників на таксистів 

На Житомирщині суддю визнано винним у порушенні вимог фінансового контролю

На Житомирщині суддю визнано винним у порушенні вимог фінансового контролюБердичівською місцевою прокуратурою забезпечено участь у розгляді протоколу про адміністративне правопорушення, складеного Управлінням захисту економіки в області щодо несвоєчасного подання без поважних причин електронної декларації суддею міськрайонного суду.

У середу, 9 січня 2019 року, постанова Андрушівського районного суду, якою суддю визнано винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю) набрала законної сили.

Йдеться про те, що особа, обіймаючи посаду судді Бердичівського міськрайонного суду та будучи, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення, не додержалася вимог ч.1 ст.45 цього Закону.

Зокрема, суддя без поважних причин несвоєчасно подав декларацію особи, яка уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 99
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» На Житомирщині продовжують штрафувати депутатів за несвоєчасне подання декларацій
» На Житомирщині виявлено ще одного голову міськради, який порушив вимоги фінансового контролю
» За порушення вимог антикорупційного законодавства до депутата селищної ради застосовано штраф
» За несвоєчасне подання е-декларації покарано екс-керівника управління ОДА
» На Житомирщині посадовця покарано за адміністративне правопорушення
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Із запровадженням воєнного стану Росія заплатить високу ціну у разі повномасштабної агресії – Президент
В Україні успішно випробували протикорабельну українську крилату ракету. Фото
В Україні розпочав роботу Інститут цифрових трансформацій
УПЦ МП розриває євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
РФ має чітко розуміти - чим більше агресивних дій, тим більша буде її відповідальність
Литва і Латвія: як отримати дозвіл на проживання
Президент розраховує на підтримку ВМС країн НАТО для безпеки судноплавства в Чорному та Азовському морях
Україна та США відновлюють роботу Комісії Стратегічного партнерства двох країн
Україна купує турецькі ударні БПЛА
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Новий прект OPV від КБ "Асаба дизайн центр"
Україна купує турецькі ударні БПЛА
Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+