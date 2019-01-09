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14 % створених минулого року в Україні лісів висаджено на Житомирщині

14 % створених минулого року в Україні лісів висаджено на ЖитомирщиніТаким чином на всіх лісових ділянках, що вийшли з-під лісосік в попередньому році, житомирські лісівники посадили лісові культури.

З 6,2 тис. га культур 150 гектарів заліснені «елітним» садивним матеріалом , вирощеним із насіння з покращеними спадковими властивостями.

Всього ж в минулому році в держлісгоспах заготовили майже 138 тонн лісового насіння, понад 60% - з постійної лісонасіннєвої бази, це, переважно, насіння дуба та сосни.

Площі під весняне садіння лісівники готують з осені: прибирають порубкові рештки, проводять обробіток грунту. Відтак 2,5 тисячі гектара в лісогосподарських підприємствах області вже чекають заліснення.

У розсадниках лісгоспів вирощено 37 мільйонів сіянців, якими і проводитимуть лісокультурну кампанію. Крім того, підприємства мають 119 тисяч штук саджанців для озеленення, а в шкільних відділеннях висаджено 69 тисяч сіянців деревних, чагарникових, плодово-ягідних та технічних порід.

6251 гектар культур віком 6-8 років держлісгоспи області в минулому році перевели у вкриті лісом площі - це фактично відповідає середньорічному обсягу лісовідтворення.

Прес-служба Житомирського ОУЛМГ
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